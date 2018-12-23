с чего всё началось

На шахте в Соликамске Пермского края обнаружены тела восьми человек, спасатели начали подготовку к их эвакуации, сообщает «Интерфакс». При этом в оперативном штабе не подтвердили появившуюся в СМИ информацию об обнаружении тела девятого погибшего.

На шахте в Соликамске обнаружены тела восьми погибших

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