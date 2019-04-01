На северо-западе Москвы произошел крупный пожар на складеNewInform вчера в 21:54

Площадь возгорания составляет три тысячи квадратных метров. Сообщается, что крупный пожар произошел в здании склада, которое расположено на северо-западе Москвы. Соответствующей информацией поделилось издание ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

На северо-западе Москвы произошел крупный пожар на складе

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