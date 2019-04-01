Происшествия
На северо-западе Москвы полыхает крупный пожарВести.Ru вчера в 21:28
В здании склада, расположенного на 3-й Хорошевской улице на северо-западе Москвы, возник крупный пожар.
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Пожар в административно-складском здании на севере-западе Москвы ликвидирован
Агентство Москвавчера в 22:28
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Политика
Новые данные ЦИК: Зеленский увеличивает отрыв от конкурентов
Первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Обновлено вчера в 21:23
Армия и оружие
В Литве начнут строительство ДЭПЛ «Baltijos Audra» с гиперзвуковым оружием
Субмарину "Baltijos Audra" планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами RVJ-M (Rėkia virš jūros – модернизированный вариант).
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу в 2018 году
Чистый импорт российского СПГ странами Европы в 2018 году составил 4,4 млн т, тогда как США поставили в ЕС 2,7 млн т сжиженного газа.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Зеленский обратился к гражданам Украины с заявлением
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский обратился к избирателям после закрытия участков.
Обновлено вчера в 13:22
Экономика
Названы регионы РФ с самыми высокими и низкими зарплатами в провинции
Самые высокие зарплаты в средних и малых городах России зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
Суд в Малайзии снял с вьетнамки обвинение в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к трем годам тюремного заключения по обвинению в хранении оружия, сняв с нее обвинение в убийстве Ким Чен Нама - сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:13
Здоровье
Минздрав Забайкалья за неделю не решил вопрос о плате за определение пола ребёнка
Министерство здравоохранения Забайкальского края больше недели не может определиться, брать плату за определение пола ребёнка или делать это бесплатно; всё это время медучреждения не называют пол у детей ни бесплатно, ни за деньги.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Эра правления нового императора Японии получит название «Рэйва»
Эра правления нового императора Японии, которым станет наследный принц Нарухито, будет называться «Рэйва».
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:35
Важное за сутки
Определена оптимальная частота стирки джинсов
Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено вчера в 21:25
Хоккей
«Сан-Хосе» сыграет с «Вегасом» в первом раунде Кубка Стэнли
«Сан-Хосе Шаркс» сразится с «Вегас Голден Найтс» в первом раунде плей-офф Западной конференции НХЛ сезона-2018/19.
Обновлено вчера в 22:50
Здоровье
В Башкирии растет количество ВИЧ-инфицированных
На сегодняшний день в Башкирии на учете состоят 21766 ВИЧ-инфицированных, из них 13238 мужчин и 8528 женщин, сообщили в Республиканском центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
Обновлено вчера в 03:38
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Музыка
В Краснодаре пройдет пять больших концертов классической музыки
Дебютирует сопрано Ирина Ласкавая. Мероприятие «Академия камерной музыки» пройдет 19 апреля в 19:00.
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия
Падение метеора в США попало на видео
30 марта жители американского штата Флорида стали свидетелями падения метеора.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине
2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено вчера в 13:50
Общество
Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее учителя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову попросили уволиться из-за размещения на её странице в социальных сетях фотографий в закрытом купальнике и новогоднем платье с соревнований по плаванию и зимней Универсиады 2019 года.
Обновлено вчера в 02:07
Кино
Кинопремию «Ника» вручили в Москве
Претендентами на национальную премию стала лишь десятая часть картин, снятых в 2018 году в России.
Обновлено вчера в 10:40
Политика
Мадуро сообщил о принятии месячного плана электроснабжения Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что властями разработан 30-дневный план электроснабжения страны.
Обновлено вчера в 22:48
Общество
Жизнь после лагеря: сотни сирийцев покидают кровавый «Рукбан»
Сотни беженцев, сбежавших из лагеря "Рукбан", осваиваются на свободной сирийской территории.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.
Обновлено вчера в 19:25
Общество
Социальные пенсии в России увеличились
Средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие
Составлен топ-5 лучших армейских пистолетов ХХ века
Немецкий самозарядный пистолет Mauser C96 был разработан в 1895 году. Пистолет имел двухрядный магазин, который вставлялся сверху.
Обновлено вчера в 10:10
Технологии
Шпионское ПО годами маскировалось под приложения на Android
ПО маскировалось под приложения от мобильных операторов или сервисные приложения для улучшения работы устройств.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Тулой
В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Саакашвили передумал возвращаться на Украину
Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от запланированной поездки на Украину.
Обновлено вчера в 16:36
Футбол
«Барселона» контактирует с Матой
«Барселона» контактирует с окружением полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 12:21
Здоровье
Москва начинает внедрять новые рекомендации по лечению онкологических заболеваний
В мэрии говорят, что терапию по новым стандартам смогут получить около 100 тыс. пациентов.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Россиянка погибла в ДТП на Бали
Жительнице Волгограда было всего 25 лет. Жительница Волгограда Ольга Т. погибла на индонезийском острове Бали в результате ДТП.
Обновлено вчера в 11:33