На северо-востоке Москвы ликвидировали пожар на складеРИА Новости вчера в 15:48

Ранее сообщалось, что на Ярославском шоссе горит склад, площадь пожара достигла 2 тысяч квадратных метров, пожару была присвоена третья – высшая категория сложности. К тушению был привлечен пожарный поезд. В ходе возгорания произошло частичное обрушение кровли.

На северо-востоке Москвы ликвидировали пожар на складе

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