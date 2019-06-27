Происшествия
На северо-востоке Москвы ликвидировали пожар на складеРИА Новости вчера в 15:48
Ранее сообщалось, что на Ярославском шоссе горит склад, площадь пожара достигла 2 тысяч квадратных метров, пожару была присвоена третья – высшая категория сложности. К тушению был привлечен пожарный поезд. В ходе возгорания произошло частичное обрушение кровли.
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Происшествия
Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Трамп, Абэ и Моди провели встречу на саммите G20 в Осаке
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп пообщались «на ногах» перед открытием саммита «Большой двадцатки».
Обновлено в 01:06
Здоровье
В России ужесточат контроль качества донорской крови
Новые правила заменят устаревший технический регламент, который устанавливал требования к крови и ее компонентам.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с Грузией
Служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией гражданами обеих стран в связи с акциями протеста в Тбилиси.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи
В результате переноса авиарейса в аэропорту Антальи в настоящее время находятся около 360 российских туристов, среди них — 72 ребенка.
Обновлено вчера в 21:43
Театры
Во МХАТе прокомментировали требование актеров вернуть Доронину
МХАТ имени Горького возник в 1987 году, после разделения Московского художественного академического театра на два театра (второй коллектив также назвался МХАТ, через два года получил имя Чехова).
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Алена Шишкова лишилась собственного бизнеса
После расставания с Тимати Алена Шишкова занялась развитием собственного бренда под символичным названием White Star.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
В районе Химок произошел сбой в движении поездов
Движение поездов нарушено в районе станции Сходня в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Пожарные спасли 15 человек из горящего дома на севере Москвы
Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на 5-й Магистральной улице, из горящего дома были спасены 15 человек, одному из них потребовалась помощь медиков.
Обновлено в 00:15
Происшествия
В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона
В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Климкин ответил на претензии со стороны президента Зеленского
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на претензии со стороны украинского президента Владимира Зеленского, который потребовал от внешнеполитического ведомства объясниться за ноту, направленную в МИД России по поводу украинских моряков-нарушителей, которых судят в РФ.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Путин сообщил, что думает над вопросом о преемнике с 2000 года
Господин Путин сообщил изданию, что думает о преемнике с 2000 года.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
Основатель «Рольфа» связал обыски в офисах с делом о выводе средств
Основатель российского автодилера «Рольф» Сергей Петров связал сегодняшние обыски в московских и петербургских офисах компании с делом о незаконном выводе за рубеж денег.
Обновлено вчера в 07:31
Шоу-бизнес
Азиза перед свадьбой бросила жениха-композитора Олега Бескровного
Азиза перед свадьбой бросила жениха-композитора Олега Бескровного.
Обновлено в 01:00
Политика
Порошенко заявил о первом шаге для признания Крыма российским в Европе
Москва добилась возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и так сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке.
Обновлено в 01:41
Общество
В США потребовали закрыть линию канадского нефтепровода Enbridge
В США генеральный прокурор штата Мичиган потребовал через суд закрыть линию пять нефтепровода компании Enbridge (Канада), которая проходит через Великие озера, сообщает Detroit News.
Обновлено в 01:18
Экономика
Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году
Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки).
Обновлено вчера в 20:03
Общество
В Башкирии грядет аномально жаркая погода
В предстоящие выходные в Башкирии ожидается аномальная жара.
Обновлено вчера в 21:09
Армия и оружие
Минобороны получит 76 истребителей Су-57
Минобороны РФ получит 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией "Сухой", сообщил в пятницу журналистам на форуме "Армия-2019" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия
Четверых пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии перевезли в Улан-Удэ
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Туристка объяснила, за что украинцев выселили из отеля в Греции
Обновлено вчера в 04:12
Политика
Назначен новый министр экономического развития Челябинской области
Врио губернатора Челябинской области принял решение назначить министром экономического развития региона Ивана Куцевляка, которого всего неделю назад представил правительству области как своего советника.
Обновлено вчера в 14:19
Энергетика
Под Петербургом с цитатой Чехова открыли новый нефтяной терминал
Новый топливный терминал «Гладкое» запустили в Тосненском районе Ленинградской области в четверг, 27 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 09:22
Гаджеты
Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО
Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено вчера в 21:32
Единоборства
Альварес может провести поединок с Ковалевым
Обновлено в 01:32
Транспорт
Главную федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка
В Иркутской области в районе города Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» из-за паводка, сообщается на сайте дорожного управления «Прибайкалье».
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг лучших российских вузов.
Обновлено вчера в 04:24
Политика
В самолете президента Бразилии обнаружили 39 кг кокаина
Обновлено вчера в 07:01