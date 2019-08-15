Происшествия
На севере Норвегии зафиксировали небольшой скачок радиацииИнтерфакс 07:31
В Управлении по ядерной и радиационной безопасности Норвегии заявили, что на севере страны зафиксировали повышенный радиоактивный фон. В пресс-релизе ведомства говорится, что незначительные объемы радиоактивного йода обнаружены в воздухе в районе станции в Сванховде в северной Норвегии.
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Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
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Армия и оружие
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Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
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Командир А321 решил посадить самолет без шасси вопреки инструкциям Airbus
Рекомендация выпустить шасси при посадке на сушу действительно есть в чек-листе из презентации Airbus, описывающей последовательность действий пилотов при экстренной посадке на воду и на сушу.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Происшествия
Глава Росавиации назвал примерные сроки расшифровки самописцев А321
Глава Росавиации Александр Нерадько назвал в эфире телеканала «Россия 24» примерные сроки расшифровки самописцев самолёта Airbus А321, экстренно севшего в поле в Московской области.
Обновлено в 11:40
Общество
В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной
На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В центре Москвы автомобиль выехал на остановку
Обновлено в 11:05
Политика
Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами
Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.
Обновлено вчера в 08:25
Интернет
Microsoft объяснила прослушку пользователей
Как стало известно 15 августа, сторонние подрядчики Microsoft прослушивали общение пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator.
Обновлено в 07:39
Политика
Украина хочет создать морскую режимную зону вокруг Крыма
Украинская Госгидрография собирается создать вокруг Крыма морской режимный район, чтобы в крымские порты не могли заходить судна.
Обновлено вчера в 01:06
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму прекратила годовку, которую держала месяц.
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Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
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Шоу-бизнес
Армен Джигарханян перенес серьезную операцию
Обновлено в 08:00
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской в Подмосковье
Мужчина в Московской области открыл стрельбу из ружья в парикмахерской. Об этом 15 августа сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 11:02
Политика
Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей
Министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты.
Обновлено в 11:00
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Политика
На Трампа подают в суд 13 американских штатов
Тринадцать штатов подали свои судебные иски против администрации американского президента Дональда Трампа.
Обновлено в 03:57
Футбол
Михайличенко возглавил киевское «Динамо»
Главным тренером «Динамо» Киев назначен Алексей Михайличенко, который до этого занимал должность спортивного директора клуба.
Обновлено в 09:02
Футбол
Фанат-неудачник выбежал на поле и рассмешил зрителей
Мужчина выбежал на поле с мячом, подбежал к воротам и попытался забить гол. Однако попытка оказалась неудачной, он промахнулся и упал.
Обновлено в 11:19
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Обновлено в 10:38
Футбол
«Хоффенхайм» приобрел полузащитника «Зальцбурга»
Полузащитник «Ред Булл Зальцбурга» Диади Самассеку перешел в «Хоффенхайм».
Обновлено в 09:49
Общество
Николай Валуев организует сбор мусора в Петербурге
Депутат Госдумы РФ и бывший боксер Николай Валуев предложил организовать сбор мусора по всему Петербургу.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил о четвертом пострадавшем от «Новичка» в Солсбери
Четвертым пострадавшим от нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери стал сотрудник полиции графства Уилтшир, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает пресс-служба лондонской полиции.
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В Красноярске отец выкинул дочь из окна дома
Обновлено в 08:00
Общество
Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил под стражей четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 08:53
Политика
Совет Госдумы обсудит проблему фейков в топе «Яндекса» 19 августа
Совет Госдумы 19 августа обсудит проблему продвижения фейковых новостей новостным агрегатором "Яндекса", заявил спикер Думы Вячеслав Володин.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
Для ВСУ представлены модульные блиндажи с пластиковыми окнами, выходящими в глухую стену
Обновлено в 11:07
Гаджеты
Глава OnePlus подтвердил скорый выход нового флагмана компании
Помимо Пита Лау, также о скором анонсе OnePlus проболтался и американский оператор мобильной связи Sprint, сообщив, что что компания выпустит смартфон с поддержкой 5G от известного китайского производителя уже в конце этого года.
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