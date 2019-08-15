Происшествия
На севере Норвегии зафиксировали небольшой скачок радиацииИнтерфакс 07:31
В Управлении по ядерной и радиационной безопасности Норвегии заявили, что на севере страны зафиксировали повышенный радиоактивный фон. В пресс-релизе ведомства говорится, что незначительные объемы радиоактивного йода обнаружены в воздухе в районе станции в Сванховде в северной Норвегии.
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Командир воздушного судна аэробуса А-321 «Уральских авиалиний» (рейс U6178) Дамир Юсупов, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, раньше возил хоккейную команду «Ак Барс», футболистов «Рубина», а также сборную России по фигурному катанию.
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