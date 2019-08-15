Происшествия

На севере Норвегии зафиксировали небольшой скачок радиацииИнтерфакс 07:31

В Управлении по ядерной и радиационной безопасности Норвегии заявили, что на севере страны зафиксировали повышенный радиоактивный фон. В пресс-релизе ведомства говорится, что незначительные объемы радиоактивного йода обнаружены в воздухе в районе станции в Сванховде в северной Норвегии.
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