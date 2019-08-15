Происшествия
На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухеГазета.Ru 07:15
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Происшествия
Самолет А321 аварийно сел в Подмосковье
Обновлено вчера в 23:40
Кино
Скончался народный артист Валентин Воронин
Обновлено вчера в 20:05
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Британия запретила поставлять подводные погружаемые аппараты в Россию
Великобритания запретила поставки подводных погружаемых аппаратов и связанных с ними оборудования в Россию, говорится в официальном сообщении на сайте британского управления по контролю за экспортом.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян прооперирован
Обновлено в 07:43
Футбол
«Бизнес Online»: продюсер «Матч ТВ» Билан не согласовала показ игры с «Порту» за 50 тысяч. На канале были уверены, что «Краснодар» не пройдет дальше
Главный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан отказалась выкупать права за такую сумму, предложив 15 тысяч евро.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Газманов превысил предельно допустимую дозу омолаживающего препарата
Олег Газманов слывет не только одним из самых неисправимых оптимистов среди артистов шоубизнеса, но и человеком с отличным чувством юмора.
Обновлено в 04:00
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Любовь Соболь, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, прекратила голодовку, объявленную в знак протеста против отказа в регистрации.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Обновлено в 05:57
Происшествия
Росавиация проверит ЛИИ им. Громова после аварийной посадки А321
Росавиация собирается провести внеплановую проверку ЛИИ имени Громова, отвечавшего за защиту от птиц в аэропорту Жуковского, заявил глава службы Александр Нерадько в эфире телеканала "Россия 1". Оснований для проверок авиакомпании "Уральские авиалинии" и аэропорта Жуковский после инцидента он не видит.
Обновлено в 06:43
Технологии
Huawei уже начала работу над технологией 6G
Как сообщается, лаборатория Huawei Labs в Оттаве уже начала работу над технологиями, связанными с 6G.
Обновлено в 06:14
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара.
Обновлено в 07:57
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Футбол
Гендиректор «Спартака» отреагировал на слухи о возвращении Черчесова
Станислав Черчесов уже был главным тренером "Спартака" с 2007 по 2008 годы.
Обновлено в 06:24
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%
"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:59
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Политика
Выборы в Мосгордуму будут конкурентными, заявил зампред ЦИК
Предстоящие выборы в Мосгордуму будут конкурентными, считает заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Обновлено в 07:21
Космос
«Дочка» «Инвитро» попытается напечатать мясо в космосе
В сентябре на орбиту доставят клетки, полученные из десны кролика, а также клетки коровы, из которых попытаются напечатать мясо.
Обновлено вчера в 09:28
Музыка
Рекордное количество иностранных участников соберет фестиваль «Спасская башня»
Количество иностранных участников XII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» впервые достигло рекордной цифры — около тысячи человек.
Обновлено в 07:38
Политика
Путин встретится с врио главы Курганской области
Обновлено в 05:52
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Недвижимость
Москва заняла третье место в мировом рейтинге роста цен на элитное жилье
"Москва с годовым ростом на 9,5% по состоянию на июнь заняла третье место в мировом рейтинге изменения средних цен на элитную недвижимость среди 46 городов Prime Global Cities Index (PGCI), уступив лишь Берлину (+12,7%) и Франкфурту (+12%)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Киевский суд заочно арестовал бывшего главу МВД Захарченко
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру внутренних дел Виталию Захарченко, с 2014 году живущему в России.
Обновлено в 08:25