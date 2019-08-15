Происшествия
На севере Норвегии зафиксировали небольшой скачок радиацииИнтерфакс 07:31
В Управлении по ядерной и радиационной безопасности Норвегии заявили, что на севере страны зафиксировали повышенный радиоактивный фон. В пресс-релизе ведомства говорится, что незначительные объемы радиоактивного йода обнаружены в воздухе в районе станции в Сванховде в северной Норвегии.
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Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
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Что спасло 226 пассажиров севшего в поле Airbus А321
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Происшествия
Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил в СИЗО студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.
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Происшествия
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В МЧС заявили, что тёплые ночи могли помочь потерявшемуся трёхлетнему мальчику выжить в лесу в Омской области.
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Шоу-бизнес
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Происшествия
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Трамп предложил Си Цзиньпину обсудить ситуацию в Гонконге
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Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Ходорковский создал группу по поддержке гражданского общества в РФ
По словам Ходорковского, группа сфокусируется на экспертизе и поддержке инициатив граждан, планирующих провести конституционную акцию прямого действия: митинг, пикет, шествие и забастовку.
Обновлено в 06:44
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Фронтмен группы Little Big Илья "Ильич" Прусикин назначен креативным директором ретейлера "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть").
Обновлено в 08:47
Происшествия
Самолет А321 садился в поле без шасси – Куйвашев
"Некоторые пассажиры получили легкие травмы конечностей, так как самолет садился без шасси", – сообщил Куйвашев.
Обновлено в 00:55
Авто
В Сети появились фото GT-версии кроссовера Skoda Kamiq
Предсерийный автомобиль заметили всего через два месяца после дебюта концепта Китайским фотошпионам удалось заснять предсерийный кроссовер Skoda Kamiq в «заряженой» версии GT.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия
В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам
Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.
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Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России
В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
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Игры
EA анонсировала Need for Speed Heat
Компания EA представила новую часть гоночной серии Need for Speed, получившую подзаголовок Heat, вместе с дебютным трейлером.
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Шоу-бизнес
Егор Кончаловский раскрыл причину расставания с Любовью Толкалиной
В 2017 году Егор Кончаловский и Любовь Толкалина шокировали общественность известием о своем расставании.
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Интернет
В «Одноклассниках» появилась функция поиска друзей по фото
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Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
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Гаджеты
Название смартфона iPhone 11 Pro подтверждено
Редактор Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), который неоднократно публиковал эксклюзивную информацию о новинках компании Apple, подтвердил название нового флагманского смартфона iPhone.
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Жена командира А321 рассказала о переживаниях мужа
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