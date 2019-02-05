На сервис Booking.com пожаловались в ФАСREGNUM 01:11

Сервис снова стал поводом для жалоб Сервис онлайн-бронирования гостиниц Booking.com, пользуясь своим монопольным положением, навязывает владельцам отелей политику паритета цен, считают в «Опоре России». Организация уже пожаловалась на это в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

с чего всё началось

Требование паритета цен при заключении договоров с гостиницами стало поводом для жалобы на сервис онлайн-бронирования гостиниц Booking.com в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Обращение в ФАС направила общественная организация предпринимателей «Опора России», сообщает 5 февраля «Коммерсантъ».

На сервис Booking.com пожаловались в ФАС

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