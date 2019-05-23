Происшествия

На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездовРБК 14:41

Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
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На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за вставших поездов

РИА Новости16:15

Движение на серой ветке метро Москвы полностью вошло в график

ТАСС16:10

В московском метро не нашли связи в инцидентах с застрявшими поездами

РБК16:25

Из застрявшего на серой ветке поезда эвакуировали пассажиров

Интерфакс14:17

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии ввели в график

Москва 2416:15

Пассажиры застрявших в московском метро поездов эвакуированы

НТВ14:26

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро введено в график

Агентство Москва16:06
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Космос

В США арестовали инженера, подделывавшего акты приемки узлов для ракет

Власти США арестовали инженера, который обвиняется в фальсификации десятков актов технической проверки оборудования, которое использовалось в ракетах-носителях компании SpaceX, сообщает американский минюст.
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Данные портала госуслуг обнаружены в открытом доступе

Поскольку к порталу подключены почти все ведомства, то можно найти документы, имеющие отношения к МВД, ФСБ и Минобороны, - утверждает Литреев.
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Происшествия

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В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
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Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
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Происшествия

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Экс-премьер Самарас: Меркель предлагала Грецию временно выйти из еврозоны

Канцлер Германии Ангела Меркель предлагала бывшему премьер-министру Греции Антониса Самарасу временный Grexit - выход Греции из еврозоны, но он категорически отверг это предложение, о чем сообщил в интервью телеканалу Skai для фильма "Греческое банкротство".
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Кино

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Мировая премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла на Каннском кинофестивале.
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Футбол

Роналду вызван в сборную Португалии на матчи плей-офф Лиги наций

Тренерский штаб сборной Португалии по футболу во главе с Фернанду Сантушем огласил заявку национальной команды на матчи плей-офф Лиги наций УЕФА.
Обновлено в 11:36
Политика

На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского

Автор петиции Максим Безрук считает, что голосование за Зеленского было преимущественно протестным, и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73 процентов украинских избирателей.
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Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»

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Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
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На Васильевском острове закрыли кафе с бесплатными обедами для пожилых

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Зеленский намерен искоренить советские стандарты в украинской армии

Обновлено в 06:57
Происшествия

По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Наркотическое вещество найдено в квартире экс-министра по делам открытого правительства РФ Михаила Абызова 23 мая, сообщает Интерфакс.
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Тимошенко оценила идею референдума о соглашениях с Россией

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Мужчина на электросамокате сбил женщину в центре Москвы

Лихач на электросамокате сбил женщину. В результате потерпевшая получила травмы, сообщает РЕН ТВ. Женщине потребовалась медицинская помощь.
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Наука

Ученые назвали самый смертоносный вид курения

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Политика

Виктории Нуланд отказали в российской визе

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
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Авто

Компания Skoda показала свой первый вседорожный Superb

Равно как и стандартные версии обновлённого Skoda Superb, вседоржный Scout поступит в продажу в конце 2019 года вместе с регулярными пересмотренными версиями флагманской модели бренда.
Обновлено в 15:34
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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Гаджеты

Apple зарегистрировала новые модели iPhone

Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone. Соответствующая информация появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.
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Общество

Большинство жителей Екатеринбурга не поддержали строительство храма

Большая часть жителей Екатеринбурга выступила за сохранение сквера, на месте которого хотят построить храм.
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Политика

Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить полеты в США к концу июня

Представители Федерального управления гражданской авиации США ожидают, что к концу июня полеты самолетов Boeing 737 MAX в Соединенных Штатах возобновятся.
Обновлено в 17:32
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Евгения Феофилактова не хочет, чтобы сын носил фамилию Гусев

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NASA предложило желающим отправить свое имя на Марс

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Политика

Посол США не поедет на ПМЭФ из-за дела Майкла Калви

Посол США Джон Хантсман не поедет на Петербургский экономический форум в июне, сообщает Forbes.
Обновлено в 15:08
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