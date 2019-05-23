Происшествия
Сбой произошел на серой ветке метро МосквыГазета.Ru вчера в 14:10
В движении поездов Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро произошел сбой.
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Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро полностью восстановлено
Агентство Москвавчера в 16:52
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