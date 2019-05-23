Происшествия

Сбой произошел на серой ветке метро МосквыГазета.Ru вчера в 14:10

В движении поездов Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро произошел сбой.
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В Москве на «Партизанской» высадили пассажиров для проверки поезда

РБК03:33

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро возобновлено

Коммерсантъвчера в 16:18

На Серпуховско-Тимирязевской ветке московского метро застряли два поезда. Движение восстановили через час

Инфо24вчера в 14:52

Начальник метро сообщил, что сбои на желтой и серой ветках не связаны

Вечерняя Москвавчера в 16:34

На серой ветке возобновили движение поездов

Москва 24вчера в 14:42

На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за вставших поездов

РИА Новостивчера в 16:15

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро полностью восстановлено

Агентство Москвавчера в 16:52
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Экономика

Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра

Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено вчера в 11:19
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Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено 22 мая в 14:14
Политика

Владимир Путин вручил награды в Кремле

Президент Владимир Путин вручил государственные награды более 30 деятелям науки, образования, политики, спорта.
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Политика

Тимошенко высказалась о референдуме по поводу переговоров с Россией

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Общество

Саратовский музей детства без окон и дверей высмеял Иван Ургант

Саратов неоднократно попадал в "прицел" шоумена. Ранее он обращал внимание на абсурдную ситуацию в ГУП "Сартехинвентаризация".
Обновлено в 02:07
Армия и оружие

В российской армии появилось новое звание

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Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

В России запретили уличные табло с курсами обмена валют

В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

Обновлено в 03:43
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Общество

Директор школы в Приморье уволилась после БДСМ-маскарада выпускников

Директор школы № 74 во Владивостоке написала заявление на увольнение после того, как несколько выпускников явились на последний звонок в БДСМ-костюмах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Суд заочно приговорил экс-юриста ЮКОСа Ивлева к 10 годам колонии

Хамовнический суд Москвы приговорил заочно к 10 годам колонии бывшего адвоката нефтяной компании "ЮКОС" Павла Ивлева, признав его виновным в отмывании и присвоении $14 млрд, а также в уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 03:48
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Происшествия

Замглавы свердловского УФССП задержали за крупные взятки

Обновлено в 03:37
Происшествия

В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей

Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
Обновлено в 00:10
Здоровье

Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму

Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.
Обновлено вчера в 22:40
Наука

Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Космос

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX

Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Общество

Forbes назвал «богатейших» наследников российских миллиардеров

Обновлено вчера в 06:01
Политика

Штаб Зеленского обличит депутатов Рады, проваливших закон о выборах

Андрей Богдан, глава администрации президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что команда украинского лидера опубликует видео, на котором с депутатами Рады обсуждались поправки к закону о выборах.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Производитель вагонов метро будет оштрафован за сбой на «серой» ветке

Обновлено вчера в 17:19
Политика

Команда Зеленского захотела переговоров с Россией без Медведчука

Богдан подчеркнул, что никто из членов команды Зеленского не знаком с Медведчуком и никогда не общался с ним лично.
Обновлено в 03:00
Общество

Роскачество выбрало лучшие глазированные сырки

Обновлено вчера в 20:48
Армия и оружие

Россия призвала США взять ответственность за преступления в Сирии

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает США признать совершенные коалицией преступления в Сирии.
Обновлено вчера в 10:07
Музыка

Первый канал покажет спецвыпуск шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 01:13
Финансы

Рубль растет на открытии торгов к доллару и евро

Рубль растет к доллару и евро в начале торгов в пятницу 24 мая. Об этом говорят данные Московской биржи.
Обновлено в 03:22
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«Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с Зеленским

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Авто

Skoda показала свой новый внедорожный Superb Scout

Бренд Skoda представил свой первый внедорожный универсал Superb Scout.
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Ученые выяснили, какие продукты после 50 лет опаснее, чем курение

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