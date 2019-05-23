Происшествия

На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездовРБК вчера в 14:41

Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
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На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за вставших поездов

РИА Новостивчера в 16:15

В московском метро не нашли связи в инцидентах с застрявшими поездами

РБКвчера в 16:25

На Серпуховско-Тимирязевской ветке московского метро застряли два поезда. Движение восстановили через час

Инфо24вчера в 14:52

Начальник метро сообщил, что сбои на желтой и серой ветках не связаны

Вечерняя Москвавчера в 16:34

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии ввели в график

Москва 24вчера в 16:15

Из застрявшего на серой ветке поезда эвакуировали пассажиров

Интерфаксвчера в 14:17

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро полностью восстановлено

Агентство Москвавчера в 16:52
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Авто

Обновленный Haval H9 показали на первых фото

Обновлено в 00:37
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Финансы

Торговая война США и Китая обрушила рынок нефти

Как заявил накануне официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэны, торговые переговоры с США будут продолжены только после того, как администрации Трампа «исправит ошибки».
Обновлено в 01:40
Политика

Уходя, не уходи: экс-губернаторов направят на помощь новым лидерам

С учетом опыта На встречу в Кремль прибыли экс-глава Алтая Александр Бердников, Калмыкии — Алексей Орлов, а также Челябинской, Мурманской, Оренбургской и Кемеровской областей — Борис Дубровский, Марина Ковтун, Юрий Берг, Аман Тулеев.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Политика

Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 01:59
Здоровье

Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму

Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.
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Политика

Зеленский намерен искоренить советские стандарты в украинской армии

Обновлено вчера в 06:57
Общество

Евстифеев поздравил с Днем славянской письменности жителей Марий Эл

Глава Марий Эл Александр Евстифеев поздравил жителей республики с Днем славянской письменности.
Обновлено в 02:33
Экономика

Миру предрекли затяжную торговую войну

После угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 25 процентов на еще одну серию товаров из Китая на сумму в 300 миллиардов долларов оптимизм экономических экспертов сменился пессимизмом в отношении дальнейших перспектив достичь торговой сделки между двумя крупнейшими экономиками мира.
Обновлено вчера в 13:40
Политика

Минкомсвязь перечислила угрозы для возможной изоляции Рунета

Минкомсвязь подготовила проект правительственного постановления, в котором перечисляются три вида угроз для возможного перехода Рунета в автономный режим.
Обновлено вчера в 14:58
Кино

Коммунисты России требуют переснять восьмой сезон «Игры престолов»

Обновлено вчера в 11:02
Происшествия

В США казнили серийного убийцу и насильника

В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено вчера в 21:30
Общество

Дочь Сергея Галицкого вошла в рейтинг самых богатых наследников России

Обновлено вчера в 04:53
Авто

Jeep Compass Trailhawk получил 9-ступенчатый «автомат»

Дизельная модификация самого доступного Jeep получит долгожданную 9-диапазонную автоматическую трансмиссию.
Обновлено в 00:56
Политика

Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией

Ранее в Киеве заявили, что Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров с Россией.
Обновлено в 02:27
Происшествия

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Обновлено вчера в 11:58
Здоровье

Влияние питания на развитие рака становится все более существенным

Обновлено вчера в 10:44
Политика

Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Технологии

Жители Чечни предпочитают не ограничивать себя в интернете

Жители Чеченской республики пользуются мобильным интернетом всё активнее: с начала текущего года объём переданного интернет-трафика только по сетям LTE МТС вырос в полтора раза.
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес

Поклонники считают Юлию Началову святой и заряжают на ее могиле воду

Обновлено в 00:21
Происшествия

Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора

Обновлено вчера в 13:03
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:35
Политика

Штаб Зеленского обличит депутатов Рады, проваливших закон о выборах

Андрей Богдан, глава администрации президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что команда украинского лидера опубликует видео, на котором с депутатами Рады обсуждались поправки к закону о выборах.
Обновлено в 00:56
Общество

Глава минздрава Хакасии получил выговор за плохую работу ведомства

Прокуратура Хакасии при проверке работы министерства здравоохранения республики нашла многочисленные нарушения, министр получил выговор, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Обновлено в 01:12
Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В Пермском крае загорелся магистральный газопровод

Обновлено в 00:41
Происшествия

«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро

Обновлено вчера в 18:59
Наука

Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Здоровье

Минздрав разработал проект по всеобщему йодированию пищевой соли

Минздрав РФ разработал законопроект, согласно которому в стране с 2020 года будут приняты меры по всеобщему йодированию пищевой поваренной соли и применению ее в продуктах для профилактики йододефицитных заболеваний.
Обновлено в 00:02
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