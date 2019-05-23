Происшествия
На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездовРБК вчера в 14:41
Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
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Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро полностью восстановлено
Агентство Москвавчера в 16:52
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Авто
Обновленный Haval H9 показали на первых фото
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Происшествия
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С учетом опыта На встречу в Кремль прибыли экс-глава Алтая Александр Бердников, Калмыкии — Алексей Орлов, а также Челябинской, Мурманской, Оренбургской и Кемеровской областей — Борис Дубровский, Марина Ковтун, Юрий Берг, Аман Тулеев.
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Общество
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Глава Марий Эл Александр Евстифеев поздравил жителей республики с Днем славянской письменности.
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Минкомсвязь перечислила угрозы для возможной изоляции Рунета
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Коммунисты России требуют переснять восьмой сезон «Игры престолов»
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Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника
В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
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Дочь Сергея Галицкого вошла в рейтинг самых богатых наследников России
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Дизельная модификация самого доступного Jeep получит долгожданную 9-диапазонную автоматическую трансмиссию.
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Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией
Ранее в Киеве заявили, что Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров с Россией.
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СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
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Жители Чеченской республики пользуются мобильным интернетом всё активнее: с начала текущего года объём переданного интернет-трафика только по сетям LTE МТС вырос в полтора раза.
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Штаб Зеленского обличит депутатов Рады, проваливших закон о выборах
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"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
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Минздрав разработал проект по всеобщему йодированию пищевой соли
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