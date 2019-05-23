Происшествия
На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездовРБК 14:41
Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
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Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро полностью восстановлено
Агентство Москва16:52
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