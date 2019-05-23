Происшествия

На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездовРБК 14:41

Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
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На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за вставших поездов

РИА Новости16:15

На Серпуховско-Тимирязевской ветке московского метро застряли два поезда. Движение восстановили через час

Инфо2414:52

Из застрявшего на серой ветке поезда эвакуировали пассажиров

Интерфакс14:17

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии ввели в график

Москва 2416:15

Начальник метро сообщил, что сбои на «желтой» и «серой» ветке не связаны

Вечерняя Москва16:34

В московском метро не нашли связи в инцидентах с застрявшими поездами

РБК16:25

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро введено в график

Агентство Москва16:06
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