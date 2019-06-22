На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в ТбилисиИзвестия 09:13

В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24". Станислав Бернвальд брал интервью у владельцев туристического агентства, чтобы выяснить, чем грозит отмена прямого авиасообщения между Россией и Грузией, когда к ним подошли несколько молодых людей.

с чего всё началось

Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24». Об этом в пятницу, 22 июня, сообщается на сайте канала. Уточняется, что инцидент произошел, когда съемочная группа брала интервью у владельцев турагентства.

На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси

Политика Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков Президент отметил, что говорит на эту тему «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.

Политика Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.

Кино Акула-убийца из «Челюстей» ожила Модель акулы-убийцы из фильма "Челюсти" отреставрировали и передали в музей.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье Четыре человека стали жертвами ДТП в Забайкальском крае, еще шестеро, в том числе двое детей, получили травмы.

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Политика Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.

Единоборства Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.

Футбол ПСЖ лидирует в борьбе за Коутиньо Сообщается, что французский клуб на данный момент лидирует в борьбе за 27-летнего бразильца.

Космос NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.

Происшествия Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.

Шоу-бизнес «Болезненно худая» Ходченкова заставила поклонников волноваться Актриса Светлана Ходченкова, опубликовав в Instagram новый фотосет, вызвала не только одобрительные, но и обеспокоенные комментарии.

Армия и оружие Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.

Экономика Курс биткоина превысил $11 тысяч Стоимость биткоина впервые за почти 1,5 года превысила отметку в $11 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.

Армия и оружие США по указу Трампа провели кибератаку на ракетные системы Ирана Президент США Дональд Трамп одобрил кибератаку на иранские компьютерные системы по управлению запуском ракет после того, как Тегеран сбил американский беспилотник, пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Армия и оружие Эксперт рассказал, что для Сирии представляет большую угрозу, чем ИГ* Экономические проблемы, возникшие в Сирии из-за войны, уже представляют для страны большую угрозу, чем террористическая группировка "Исламское государство"*, заявил РИА Новости председатель сирийской общины в Ростове-на-Дону Еияс Алхатыб.

Политика ЦИК Украины отказал Компартии в регистрации на выборах в Раду В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Автоспорт Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» во Франции Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.

Политика Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.