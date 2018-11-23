Энергетика
На счет «Нафтогаза» поступило ещё $3,8 млн переплаты «Газпрома»
На счет «Нафтогаза» поступило ещё $3,8 млн переплаты «Газпрома»REGNUMвчера в 21:01
«НАК «Нафтогаз Украины» направила ОАО «Газпром» заявление о зачислении переплат за транзит газа в октябре этого года на сумму 3 800 000 долларов США в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражным решением от 28 февраля 2018 по транзитному контракту», — сообщили в компании.
REGNUMвчера в 21:01
с чего всё началось
Как отмечается, «Газпрому» направлено заявление о зачислении переплат на указанную сумму в счёт погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражному решению от 28 февраля.RT на русскомвчера в 08:32
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На рынке нефти сформировался «смертельный крест»
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Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти в сентябре
Россия обогнала Саудовскую Аравию по среднесуточной добыче в сентябре. Об этом в пятницу, 23 ноября, информирует Росстат.
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Энергетика
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Обмеление Рейна срывает поставки нефти
Ситуацию в Швейцарии, которая получает по Рейну до двух третей поставок дизельного топлива и четверть поставок бензина, федерация швейцарской нефтяной промышленности EV-UP охарактеризовала как "напряженную".
Обновлено вчера в 09:43
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Танкеры Ямал СПГ перекачивают груз на севере Норвегии
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«Газпром нефть» выбрала стартап для развития топливного ритейла
«Газпром нефть» определила лучший проект для развития топливного ритейла на конкурсе технологических стартапов GoTech Arena.
Обновлено вчера в 05:08
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Обновлено вчера в 04:00
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ТЭЦ в Алма-Ате планируют перевести на газ
В целях улучшения экологической ситуации в Алма-Ате власти Казахстана планируют переоборудовать ТЭЦ-2 на газовое топливо, заявил заместитель министра энергетики Казахстана Сабит Нурлыбай на парламентских слушаниях во вопросам перехода республики к «зеленой» экономике, сообщает 23 ноября агентство «КазТАГ».
Обновлено вчера в 03:19
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Итальянцы помогут Узбекистану утилизировать попутные нефтяные газы
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Обновлено вчера в 03:08
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Обновлено вчера в 20:23