Футбол
На сборах «Оренбург» сыграет с «Копенгагеном» и «Динамо Загреб»Спорт-Экспресс 05:05
"Оренбург" определился с соперниками в контрольных матчах на летних сборах. Так, на первом сборе (с 12 по 23 июня) команда сыграет 18 июня с "ЧФР Клуж". Об этом сообщается в официальном Твиттере команды.
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