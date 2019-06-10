Футбол
На сборах «Оренбург» сыграет с «Копенгагеном» и «Динамо Загреб»Спорт-Экспресс 05:05
"Оренбург" определился с соперниками в контрольных матчах на летних сборах. Так, на первом сборе (с 12 по 23 июня) команда сыграет 18 июня с "ЧФР Клуж". Об этом сообщается в официальном Твиттере команды.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 08:59, Ашберн
Общество
Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию
Продолжается основная волна ЕГЭ. Сегодня,10 июня, выпускники пишут самый популярный и массовый ЕГЭ по выбору - обществознание.
Обновлено в 02:52
Политика
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Происшествия
СК проверяет сообщения об избиении пенсионерки и девочки в Зеленограде
Следователи проверяют информацию о том, что женщина избила пенсионерку и девочку, а также опрокинула коляску с ребенком в одном из магазинов Зеленограда, сообщила журналистам помощник руководителя столичного ГСУСК России Оксана Пищулина.
Обновлено в 07:04
Авто
Владельцы старых авто останутся без ОСАГО
Обновлено в 03:02
Культура
В США премию Tony в номинации «Лучший мюзикл» получил Hadestown
Мюзикл был выдвинут на Tony в 14 категориях, победив в восьми. Американка Рэйчел Чэвкин завоевала награду за постановку Hadestown.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Объединенный «Оппоблок» обнародовал первую десятку партийного списка
В первую тройку вошли депутаты Верховной Рады Евгений Мураев, Вадим Новинский, Александр Вилкул.
Обновлено в 07:48
Общество
В России задумались об ограничении количества кошек и собак в квартире
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию порекомендует правительству и Минприроды рассчитывать возможное число кошек и собак в квартире, исходя из метража жилплощади.
Обновлено в 02:39
Авто
Газонокосилка Honda установила новый рекорд скорости
Газонокосилка Honda Mean Mower V2 вышла на новый рекорд книги Гиннеса по разгону с места до 100 миль в час (161 километр в час).
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Константин Богомолов публично извинился перед Оксаной Лаврентьевой
На фестивале «Кинотавр» Константин Богомолов встретился с Оксаной Лаврентьевой и ее мужем, писателем Александром Цыпкиным.
Обновлено в 03:11
Общество
МФЦ изменили порядок оплаты госуслуг
В России изменён порядок оплаты государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах (МФЦ).
Обновлено в 04:56
Политика
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения администрации Петра Порошенко в том, что он заимствовал слова своего предшественника для речи в Брюсселе.
Обновлено в 04:31
Экономика
Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян
Министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора, которые оказывают влияние на показатель реальных доходов населения.
Обновлено в 08:21
Энергетика
Новак не исключил падения цен на нефть до 30 долларов за баррель
Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что описанный первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым сценарий падения цен на нефть до 30 долларов за баррель, если в июле не будут достигнуты договоренности ОПЕК+, не исключен.
Обновлено в 07:36
Происшествия
ЧП в небе над Севастополем показали на видео
В Сети появилось видео нештатной ситуации, возникшей во время показательных полетов истребителей над Севастополем.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Наследство Людмилы Зыкиной никому из наследников не принесло счастья
Поскольку завещание не было составлено, то после смерти певицы драгоценности достались племянникам, началась дележка, отвратительные семейные сцены и суды.
Обновлено в 06:04
Общество
В МГУ откроют 4 новых направления подготовки
Обновлено в 05:30
Происшествия
Суд признал полковника Захарченко виновным во взятках
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
ВКС России проводят мониторинг над Черным морем на фоне учений НАТО
Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 будут контролировать воздушную обстановку над Черным морем на фоне масштабных учений НАТО, проходящих на территории ряда причерноморских стран Восточной Европы, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Врачи сохранили жизнь Бари Алибасову
Обновлено в 08:52
Футбол
Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командой
Кипр с Шотландией выглядел хорошо. Это крепкая и организованная команда.
Обновлено в 06:20
Футбол
Адвокат: Павел Мамаев не видел своих детей с октября
Обновлено в 08:55
Игры
Все части Ведьмака и будущую Cyberpunk 2077 продают с большой скидкой
Сервис цифровой дистрибуции GOG, принадлежащий CD Projekt, запустил акцию Simply: RED .
Обновлено в 08:35
Экономика
Голикова: расходы россиян на 13,3 трлн рублей превышают доходы
Российские социальные фонды ежегодно теряют около 2,3 трлн рублей из-за теневой экономики. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП
Обновлено в 05:55
Политика
Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей
Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.
Обновлено в 04:49
Общество
Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России
Обновлено в 07:45
Общество
В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова
В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14
Футбол
Погба согласился вернуться в «Ювентус»
Французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласился на возвращение в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 06:52