На сборах «Оренбург» сыграет с «Копенгагеном» и «Динамо Загреб»Спорт-Экспресс 05:05

"Оренбург" определился с соперниками в контрольных матчах на летних сборах. Так, на первом сборе (с 12 по 23 июня) команда сыграет 18 июня с "ЧФР Клуж". Об этом сообщается в официальном Твиттере команды.

На сборах «Оренбург» сыграет с «Копенгагеном» и «Динамо Загреб»

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