Политика
На саммит G7 прибыл глава МИД ИранаРоссийская газета 11:14
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл на саммит G7, проходящий 24-25 августа во французском Биаррице, по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом написал в Twitter официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави.
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с чего всё началось
"По приглашению министра иностранных дел Франции глава МИД нашей страны Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Биарриц, где проходит саммит G7, для продолжения консультаций по поводу последних инициатив президентов Ирана и Франции", - написал Мусави в Twitter.РИА Новости09:50
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