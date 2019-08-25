Политика

На саммит G7 прибыл глава МИД ИранаРоссийская газета 11:14

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл на саммит G7, проходящий 24-25 августа во французском Биаррице, по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом написал в Twitter официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави.
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"По приглашению министра иностранных дел Франции глава МИД нашей страны Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Биарриц, где проходит саммит G7, для продолжения консультаций по поводу последних инициатив президентов Ирана и Франции", - написал Мусави в Twitter
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