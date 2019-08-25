с чего всё началось

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл на саммит G7, проходящий 24-25 августа во французском Биаррице, по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом написал в Twitter официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави.

Политика Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке.

Происшествия Росгвардия проверит сотрудников, отказавших в помощи из-за обеда Росгвардия проводит служебную проверку опубликованного в интернете видеоролика, на котором ульяновские сотрудники ведомства якобы проигнорировали сообщения о преступлении, сославшись на обед.

Политика Меркель рассказала об отношении лидеров G7 к возвращению России Канцлер Германии Ангела Меркель увязала возвращение России в "Большую семерку" с выполнением Минских соглашений.

Здоровье Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.

Политика В Кремле надеются на здравый смысл членов G7 по отношению к России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на здравый смысл у всех участников G7 в вопросе отношений с российской стороной.

Происшествия Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке Вертолет и небольшой самолет столкнулись на Майорке, по крайней мере пять человек погибли. Об этом сообщает Associated Press.

Энергетика Прибыль китайской Sinopec за полгода упала почти на 30% Прибыль китайской нефтегазовой и нефтехимической корпорации Sinopec за полгода упала в годовом исчислении на 27%, сообщает Reuters.

Политика Трамп не хотел приезжать на саммит G7 По информации американского телеканала CNN, президент США Дональд Трамп не хотел ехать на саммит «Большой семерки» во французском Биаррице.

Кино Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marvel Харингтон может присоединиться к супергероям из вселенной Marvel. По словам инсайдеров, актер сыграет одного из персонажей в новом фильме.

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Гаджеты Lenovo рассекретит новый смартфон серии Note 5 сентября В компании указали, что новые смартфоны станут частью востребованной линейки Lenovo Note.

Происшествия В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд Неизвестные забросали камнями поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Махачкалу, когда он проходил по территории Чечни.

Происшествия Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.

Музыка Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.

Происшествия В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Армия и оружие Высший пилотаж на истребителях Су-57 показали на видео Видео с тренировкой пилотов смогли заснять жители поселка Жуковский – вероятно, Су-57 отрабатывают программу для грядущего авиасалона МАКС-2019, который откроется для посетителей 27 августа.

Политика Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.

Происшествия На Ставрополье возбудили дело после смерти роженицы СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело после смерти 24-летней роженицы в Андроповском районе края.

Армия и оружие Создан сценарий войны между РФ и США в Черном море Война между Россией и США может возникнуть из-за случайного подрыва и последующего затопления американского корабля на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой войны, считает профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдштейн.