Политика
На саммит G7 прибыл глава МИД ИранаРоссийская газета 11:14
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл на саммит G7, проходящий 24-25 августа во французском Биаррице, по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом написал в Twitter официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
"По приглашению министра иностранных дел Франции глава МИД нашей страны Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Биарриц, где проходит саммит G7, для продолжения консультаций по поводу последних инициатив президентов Ирана и Франции", - написал Мусави в Twitter.РИА Новости09:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Политика
В США российский пулемет признали лучшим в мире
Обновлено в 04:21
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 05:40
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 14:00
Происшествия
Росгвардия проверит сотрудников, отказавших в помощи из-за обеда
Росгвардия проводит служебную проверку опубликованного в интернете видеоролика, на котором ульяновские сотрудники ведомства якобы проигнорировали сообщения о преступлении, сославшись на обед.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Политика
Меркель рассказала об отношении лидеров G7 к возвращению России
Канцлер Германии Ангела Меркель увязала возвращение России в "Большую семерку" с выполнением Минских соглашений.
Обновлено в 13:45
Здоровье
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Политика
В Кремле надеются на здравый смысл членов G7 по отношению к России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на здравый смысл у всех участников G7 в вопросе отношений с российской стороной.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке
Вертолет и небольшой самолет столкнулись на Майорке, по крайней мере пять человек погибли. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 09:53
Футбол
Виктор Гончаренко: «Надеюсь, Дзагоев к осени вернется в строй»
Дзагоев, надеюсь, вернется к осенней части.
Обновлено в 13:15
Энергетика
Прибыль китайской Sinopec за полгода упала почти на 30%
Прибыль китайской нефтегазовой и нефтехимической корпорации Sinopec за полгода упала в годовом исчислении на 27%, сообщает Reuters.
Обновлено в 13:53
Политика
Трамп не хотел приезжать на саммит G7
По информации американского телеканала CNN, президент США Дональд Трамп не хотел ехать на саммит «Большой семерки» во французском Биаррице.
Обновлено 23 августа в 20:54
Общество
В Британии уничтожили одну из известнейших работ Бэнкси
Обновлено в 12:45
Культура
Актера Олега Меньшикова экстренно доставили в реанимацию
Обновлено в 02:39
Происшествия
В Ростовской области заключенный сбежал из колонии
Обновлено в 11:57
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marvel
Харингтон может присоединиться к супергероям из вселенной Marvel. По словам инсайдеров, актер сыграет одного из персонажей в новом фильме.
Обновлено вчера в 04:58
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 08:32
Гаджеты
Lenovo рассекретит новый смартфон серии Note 5 сентября
В компании указали, что новые смартфоны станут частью востребованной линейки Lenovo Note.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен морпех ВСУ
Обновлено в 13:34
Происшествия
В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд
Неизвестные забросали камнями поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Махачкалу, когда он проходил по территории Чечни.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля
С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено в 03:20
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Культура
Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками
В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие
Высший пилотаж на истребителях Су-57 показали на видео
Видео с тренировкой пилотов смогли заснять жители поселка Жуковский – вероятно, Су-57 отрабатывают программу для грядущего авиасалона МАКС-2019, который откроется для посетителей 27 августа.
Обновлено в 12:03
Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
На Ставрополье возбудили дело после смерти роженицы
СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело после смерти 24-летней роженицы в Андроповском районе края.
Обновлено в 12:48
Армия и оружие
Создан сценарий войны между РФ и США в Черном море
Война между Россией и США может возникнуть из-за случайного подрыва и последующего затопления американского корабля на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой войны, считает профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдштейн.
Обновлено в 10:05
Авто
Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России
Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
Обновлено 23 августа в 06:28