На Украине опубликовали петицию об отставке ЗеленскогоRT на русском 03:50

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

Политика В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР Частная американская компания Bradford Exchange выпустила памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников отсутствует СССР.

Армия и оружие Генштаб Украины проводит опрос военных о переговорах с ДНР и ЛНР В опубликованной копии приказа указывается, что опрос личного состава должен быть произведен до середины дня 24 мая.

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Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских поженились Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Политика Зеленский исключил возможность переговоров с Россией Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».

Шоу-бизнес Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили вместе после слухов о расставании Челябинскую супермодель Ирину Шейк увидели на прогулке вместе с голливудским актером Брэдли Купером. Ранее сообщалось об их расставании.

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