На сайте Зеленского появилась петиция об отставке ЗеленскогоLenta.ru 06:31

На Украине начали сбор подписей за отставку президента Владимира Зеленского. Соответствующая петиция опубликована на официальном сайте главы государства.

На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского

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