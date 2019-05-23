Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке ЗеленскогоRT на русском 03:50
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
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Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Политика
В Британии назвали дело Бутиной провалом политики США
Дело осужденной россиянки Марии Бутиной, приговоренной судом в США к тюремному заключению, стало провалом американской политики, СМИ и правоохранительных органов.
Обновлено в 04:01
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы
Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
Обновлено в 00:39
Происшествия
В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован
Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.
Обновлено в 06:28
Политика
Кремль сообщил о проблеме с выполнением поручений Путина
Песков констатировал невыполнение поручений главы государства Владимира Путина по этой проблеме: «Поэтому сейчас мы просто еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения».
Обновлено в 05:43
Происшествия
Участок внутренней стороны ТТК перекрыли из-за аварии
Внутреннюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) после съезда на Нижегородскую улицу полностью перекрыли после аварии с участием двух грузовиков, сообщается в Twitter столичного Центра организации дорожного движении (ЦОДД).
Обновлено в 04:59
Политика
Кремль пообещал не вмешиваться в ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Кремль продолжать свою «миротворческую миссию» в ситуации со строительством собора святой Екатерины в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:46
Происшествия
На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Мотострелковое соединение в Приамурье получило 40 танков Т-80
Примерно 40 танков Т-80 поступило на вооружение в мотострелковое соединение Восточного военного округа, который дислоцирован в Амурской области.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Наука
В России нейросеть оживила и научила говорить портрет Достоевского
Разработчики из России разработали приближенный к ИИ алгоритм, который при помощи сверточных нейронных сетей "оживляет" фотографии и картины.
Обновлено в 02:17
Технологии
Ford представил робота-разносчика для беспилотной службы доставки
Американская компания «Ford Motor» заключила соглашение со стартап-компанией «Agility Robotics», в рамках которого были спроектированы и изготовлены первые прототипы беспилотных роботов, которые будут использоваться службами доставки товаров населению, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 16:27
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева после его высказывании о жителях Екатеринбурга, которых ведущий телеканала «Россия-1» назвал «наследниками бесов».
Обновлено в 06:01
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Александринском театре Петербурга идут антитеррористические учения
Как сообщили в администрации Центрального района Санкт-Петербургу, учения проводятся в рамках подготовки к Театральной олимпиаде, которая пройдет в Северной столице с 15 июня по 15 ноября 2019 года.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него
Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Армия Сирии предупредила жителей Идлиба о начале военной операции
Сирийская армия начала разбрасывать с вертолетов листовки с обращением к жителям провинции Идлиб покинуть свои дома перед стартом масштабной военной операции по ее освобождению от террористов, передает РИА Новости со ссылкой на проправительственную газета al-Watan.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Украинские силовики потерялись и попали в плен в ДНР
По данным военных, инцидент произошел 22 мая, украинские силовики отклонились от маршрута во время движения на грузовом автомобиле.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Общество
«Яндекс» запустил «облачные рестораны»
«Яндекс» запускает сеть «облачных ресторанов» – совместный проект «Яндекс.Еды», «Яндекс.Шефа», «Яндекс.Такси» и обычных ресторанов, рассказал директор по продуктам интернет-компании Дмитрий Степанов на ежегодной конференции компании Yet another Conference (YAC).
Обновлено в 05:41
Политика
ЦИК Украины объявил о начале с 24 мая кампании по выборам в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая.
Обновлено в 05:52
Общество
Собянин: за 7 лет в Новой Москве число рабочих мест выросло в 2,5 раза
За последнее время число рабочих мест в Ново-Московском округе выросло в два с половиной раза.
Обновлено в 05:03
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Обновлено в 06:10
Авто
Глава Ford Sollers Адиль Ширинов назначен гендиректором УАЗа
До назначения в СП Ford Sollers Адиль Ширинов занимал должности заместителя гендиректора, а также коммерческого директора компании "СОЛЛЕРС" и руководил всеми коммерческими переговорами с партнерами.
Обновлено в 04:40
Политика
Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыск
Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск по обвинению во взятках в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Обновлено в 02:58