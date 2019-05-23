На Украине опубликовали петицию об отставке ЗеленскогоRT на русском 03:50

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

Политика В НАТО призвали Россию покинуть Крым Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.

Происшествия В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.

Политика В Британии назвали дело Бутиной провалом политики США Дело осужденной россиянки Марии Бутиной, приговоренной судом в США к тюремному заключению, стало провалом американской политики, СМИ и правоохранительных органов.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.

Происшествия В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.

Политика Кремль сообщил о проблеме с выполнением поручений Путина Песков констатировал невыполнение поручений главы государства Владимира Путина по этой проблеме: «Поэтому сейчас мы просто еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения».

Происшествия Участок внутренней стороны ТТК перекрыли из-за аварии Внутреннюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) после съезда на Нижегородскую улицу полностью перекрыли после аварии с участием двух грузовиков, сообщается в Twitter столичного Центра организации дорожного движении (ЦОДД).

Политика Кремль пообещал не вмешиваться в ситуацию с храмом в Екатеринбурге Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Кремль продолжать свою «миротворческую миссию» в ситуации со строительством собора святой Екатерины в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге.

Армия и оружие Мотострелковое соединение в Приамурье получило 40 танков Т-80 Примерно 40 танков Т-80 поступило на вооружение в мотострелковое соединение Восточного военного округа, который дислоцирован в Амурской области.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских поженились Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Наука В России нейросеть оживила и научила говорить портрет Достоевского Разработчики из России разработали приближенный к ИИ алгоритм, который при помощи сверточных нейронных сетей "оживляет" фотографии и картины.

Технологии Ford представил робота-разносчика для беспилотной службы доставки Американская компания «Ford Motor» заключила соглашение со стартап-компанией «Agility Robotics», в рамках которого были спроектированы и изготовлены первые прототипы беспилотных роботов, которые будут использоваться службами доставки товаров населению, сообщают «Ведомости».

Общество Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева после его высказывании о жителях Екатеринбурга, которых ведущий телеканала «Россия-1» назвал «наследниками бесов».

Политика Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.

Происшествия В Александринском театре Петербурга идут антитеррористические учения Как сообщили в администрации Центрального района Санкт-Петербургу, учения проводятся в рамках подготовки к Театральной олимпиаде, которая пройдет в Северной столице с 15 июня по 15 ноября 2019 года.

Армия и оружие Армия Сирии предупредила жителей Идлиба о начале военной операции Сирийская армия начала разбрасывать с вертолетов листовки с обращением к жителям провинции Идлиб покинуть свои дома перед стартом масштабной военной операции по ее освобождению от террористов, передает РИА Новости со ссылкой на проправительственную газета al-Watan.

Армия и оружие Украинские силовики потерялись и попали в плен в ДНР По данным военных, инцидент произошел 22 мая, украинские силовики отклонились от маршрута во время движения на грузовом автомобиле.

Политика Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.

Общество «Яндекс» запустил «облачные рестораны» «Яндекс» запускает сеть «облачных ресторанов» – совместный проект «Яндекс.Еды», «Яндекс.Шефа», «Яндекс.Такси» и обычных ресторанов, рассказал директор по продуктам интернет-компании Дмитрий Степанов на ежегодной конференции компании Yet another Conference (YAC).

Политика ЦИК Украины объявил о начале с 24 мая кампании по выборам в Раду Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая.

Авто Глава Ford Sollers Адиль Ширинов назначен гендиректором УАЗа До назначения в СП Ford Sollers Адиль Ширинов занимал должности заместителя гендиректора, а также коммерческого директора компании "СОЛЛЕРС" и руководил всеми коммерческими переговорами с партнерами.