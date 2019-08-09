Политика

На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией ЯпонииRT на русском 03:36

На официальном сайте Олимпийских игр 2020 года появилась карта Японии с точками, через которые будет проходить маршрут олимпийского огня по территории страны. При этом четыре острова Южных Курил, принадлежность которых Токио оспаривает у России, изображены как часть Японии.
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В России раскритиковали появление южных Курил на карте Олимпиады-2020 в Японии

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:55, Вашингтон
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Фрагменты истребителя МиГ-29 военно-воздушных сил Азербайджана, разбившегося во время тренировочного полета, обнаружили в Каспийском море.
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Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
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Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
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