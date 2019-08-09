Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией ЯпонииRT на русском 03:36
На официальном сайте Олимпийских игр 2020 года появилась карта Японии с точками, через которые будет проходить маршрут олимпийского огня по территории страны. При этом четыре острова Южных Курил, принадлежность которых Токио оспаривает у России, изображены как часть Японии.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:55, Вашингтон
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Обновлено вчера в 14:33
Политика
В Крыму подняли украинский флаг
В Крыму был поднят украинский флаг, сообщил на своей странице в Facebook советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.
Обновлено в 04:05
Общество
Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца
Большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено в 01:17
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Политика
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД
Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Петербурженку изнасиловали в туалете продуктового магазина
Жительница поселка Парголово заявила в полицию об изнасиловании в продуктовом магазине.
Обновлено в 05:21
Политика
В ЕР предложили определить в Москве место для проведения митингов
Фракция "Единая Россия" выступает с предложением определить в Москве место для проведения санкционированных митингов, им может стать проспект Сахарова, заявил журналистам глава фракции Сергей Неверов.
Обновлено в 05:34
Экономика
Сбербанк подтвердил планы по партнерству с «Союзмультфильмом»
Сбербанк обсуждает возможность партнерства с "Союзмультфильмом", однако конкретные решения будут определены после разработки соответствующей стратегии.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Фрагменты разбившегося МиГ-29 ВВС Азербайджана нашли в Каспийском море
Фрагменты истребителя МиГ-29 военно-воздушных сил Азербайджана, разбившегося во время тренировочного полета, обнаружили в Каспийском море.
Обновлено в 04:34
Здоровье
Жителей Краснодара атакует лихорадка Западного Нила
В Краснодаре официально подтверждены случаи лихорадки Западного Нила.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
Троих пешеходов сбили в Петербурге, одного зажало под машиной
После столкновения двух автомобилей одна из машин сбила троих пешеходов. Молодого мужчину зажало под колесами иномарки.
Обновлено в 04:53
Политика
В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате
Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Общество
Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию
Обновлено вчера в 17:28
Шоу-бизнес
В Москве прощаются с Вилли Токаревым
В храме Святителя Николая в московских Котельниках утром 9 августа началось прощание с Вилли Токаревым.
Обновлено в 04:46
Общество
Источник: убытки предпринимателей от протестов в Москве превысили 106 млн рублей
Убытки предприятий торговли и услуг из-за несогласованных акций на бульварах в центре Москвы 27 июля и 3 августа превысили 106,2 млн рублей.
Обновлено в 01:07
Гаджеты
Huawei представила операционную систему Harmonyos
Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Кино
Иван Охлобыстин сыграет фотографа в новом сериале
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
Минобороны рассказало о взрыве на полигоне в Архангельской области
Обновлено вчера в 07:44
Политика
Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство
Напомним: на Украине действует запрет на пролеты самолетов России, это первый с 2015 года случай, когда страна разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов погасил долг по алиментам
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Туном»
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено вчера в 12:10
Интернет
Apple ответила на претензии ФАС
Разработчик заявил о необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids со стороны компании Apple, в результате чего программа лишилась существенной части функционала.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Неизвестный повредил картину в галерее Шилова в Москве
Обновлено в 04:57
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов развития рака
Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Появилось видео смертельного ДТП с автобусом под Новороссийском
В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения автобуса и иномарки под Новороссийском.
Обновлено в 05:34
Футбол
«Спартак» может купить полузащитника «Страсбура» Сиссоко
Московский "Спартак" в скором времени может подписать полузащитника Ибраима Сиссоко из "Страсбура", сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 21:15
Футбол
«Краснодар» разгромил «Рубин» в молодежном первенстве
"Краснодар" разгромил "Рубин" (5:1) в матче 5-го тура молодежного первенства РПЛ.
Обновлено в 05:30