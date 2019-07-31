Общество

На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогахВедомости 04:00

На сайте Госавтоинспекции появился интерактивный раздел, в котором собрана информация о местах размещения средств фото- и видеофиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Отмечается, что ресурс пока работает в тестовом режиме и находится в стадии наполнения.
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Владимир Путин
В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство для достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок.
— Владимир ПутинРамблер 05:28
с чего всё началось
"Уважаемые посетители сайта, в настоящее время ведутся работы по совершенствованию интернет-сайта МВД России", - говорится в сообщении на сайте
 ГИБДД.
ТАСС05:13

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Сайт ГИБДД сломался после публикации карты всех камер на дорогах

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