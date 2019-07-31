с чего всё началось

В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство для достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок.

На сайте Госавтоинспекции появился интерактивный раздел, в котором собрана информация о местах размещения средств фото- и видеофиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Отмечается, что ресурс пока работает в тестовом режиме и находится в стадии наполнения.

На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах

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