Общество
На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогахВедомости 04:00
На сайте Госавтоинспекции появился интерактивный раздел, в котором собрана информация о местах размещения средств фото- и видеофиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Отмечается, что ресурс пока работает в тестовом режиме и находится в стадии наполнения.
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В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство для достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок.
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Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
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Шоу-бизнес
Стало известно о разводе в семье Игоря Крутого
Несколько лет назад старшая дочь Игоря Крутого (на самом деле падчерица) Виктория вышла замуж за ресторатора Давида Берковича.
Обновлено в 05:27
Энергетика
Нефтяной экспорт Ирана упал на 100 тыс. баррелей в сутки — Reuters
По оценкам аналитиков, в июле нефтяной экспорт Ирана сократился примерно на 100 тыс. баррелей в сутки, 30 июля передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 12:58
Технологии
Российский интернет-провайдер протестирует сеть 5G
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила диапазон для тестирования новой технологии 5G одному из крупнейших российских интернет-провайдеров «ЭР-Телеком холдинг».
Обновлено вчера в 18:51
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Интернет
Названы российские альтернативы популярным иностранным приложениям
Специалисты Института развития Интернета назвали российские приложения, которые могут заменить иностранные предустановленные программы.
Обновлено в 03:07
Общество
Названы самые похищаемые товары в магазинах России
Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
Обновлено в 05:06
Музыка
Продюсер Фадеев ответил на обвинения в плагиате
Обновлено в 05:37
Политика
Две трети россиян назвали ВМФ самым сильным в мире, показал опрос
Две трети россиян (67%) считают, что Военно-морской флот России является самым сильным в мире, при этом большинство граждан (89%) уверены, что он способен защитить морские границы РФ в случае реальной угрозы, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 05:57
Происшествия
По делу о «массовых беспорядках» в Москве появился первый задержанный
Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил в своем телеграм-канале, что по уголовному делу о "массовых беспорядках" во время несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля появился первый задержанный - Кирилл Жуков.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером
Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия
Теракт предотвратили в Татарстане
Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.
Обновлено в 06:08
Политика
Зеленский пригласил Лукашенко на Украину
«Владимир Зеленский ещё раз подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес главы белорусского государства, посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире», — говорится в сообщении.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте
Зазевавшийся водитель BMW X6 стал виновником массовой аварии в центре Санкт-Петербурга, а сам внушительный кроссовер завалился на правый бок.
Обновлено в 05:03
Политика
Более 5 тыс. подписей зачли девяти кандидатам при рассмотрении жалоб в Мосгоризбиркоме
Свыше 5 тыс. признанных ранее недействительными подписей были зачтены девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы, подавшим жалобы в Мосгоризбирком на решения окружных избирательных комиссий об отказе в регистрации.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Самаре
В аэропорту «Курумоч» города Самара самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» совершил вынужденную посадку.
Обновлено в 01:43
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Политика
Путин облегчил получение автомобильных номеров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит самостоятельно получать автомобильные номера у производителей.
Обновлено в 01:24
Политика
США просят ФРГ присоединиться к военной миссии в Персидском заливе
Соединённые Штаты направили Германии официальную просьбу присоединиться к Великобритании и Франции в миссии по обеспечению безопасности торгового судоходства в Ормузском проливе (связывает Персидский залив с Аравийским морем).
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Украинские туристы массово хлынули в Крым из-за безопасности
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера
Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.
Обновлено вчера в 15:21
Экономика
Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля
Обновлено в 04:45
Политика
США официально выйдут из ДРСМД на этой неделе
Американская сторона официально выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на этой неделе - 2 августа, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
Обновлено в 02:51
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
Обновлено вчера в 16:46
Общество
Лесные пожары в России охватили около 3 миллионов гектаров
Обновлено в 04:51
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Гаджеты
Более 100 тыс. смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro продали за 2 минуты
В компании уже поделились успехами в продажах моделей, заявив, что более 100 тыс. смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro они продали за 2 минуты.
Обновлено вчера в 10:20