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Энергетика Энергетика В Госдуме оценили перспективы СПГ в Европе Председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный в беседе с ФАН оценил перспективы сжиженного природного газа в Европе.

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