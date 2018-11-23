На рынке нефтяных фьючерсов Соединенных Штатов сформировался "смертельный крест", об этом свидетельствуют данные торгов. "Смертельным крестом" (death cross) называется ситуация, при которой краткосрочная скользящая средняя цена опускается ниже скользящей средней цены за долгий срок.

Энергетика Энергетика На счет «Нафтогаза» поступило ещё $3,8 млн переплаты «Газпрома» «НАК «Нафтогаз Украины» направила ОАО «Газпром» заявление о зачислении переплат за транзит газа в октябре этого года на сумму 3 800 000 долларов США в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражным решением от 28 февраля 2018 по транзитному контракту», — сообщили в компании.

Энергетика Энергетика Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти в сентябре Россия обогнала Саудовскую Аравию по среднесуточной добыче в сентябре. Об этом в пятницу, 23 ноября, информирует Росстат.

Энергетика Энергетика В Госдуме оценили перспективы СПГ в Европе Председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный в беседе с ФАН оценил перспективы сжиженного природного газа в Европе.

Энергетика Энергетика Цены на АИ-92 и дизельное топливо выросли в Свердловской области С 11 по 18 ноября цена бензина АИ-92 выросла на 1 рубль 17 копеек, дизельное топливо стала дороже на 31 копейку, АИ-95 подешевел на 60 копеек.

Энергетика Энергетика BP начала добычу нефти на проекте Clair Ridge в Северном море

Энергетика Энергетика Запасы кончаются. Украине грозят веерные отключения света По словам члена наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, энергосистема Украины подошла к кризисной черте и готова к внедрению графика аварийных отключений на 1400 МВт Причинами коллапса эксперт назвал провал антрацитовых блоков из-за проблем с топливом и низкого тарифа, нежелание ТЭС работать из-за низких тарифов и ненадёжность атомной генерации.

Энергетика Энергетика Власти Ямала создадут «дорожную карту» по переводу транспорта на газ В 2019 году власти Ямала совместно с компаниями планируют разработать «дорожную карту» по созданию объектов газомоторной инфраструктуры и переводу парка техники дорожно-коммунальных служб.

Энергетика Энергетика Обмеление Рейна срывает поставки нефти Ситуацию в Швейцарии, которая получает по Рейну до двух третей поставок дизельного топлива и четверть поставок бензина, федерация швейцарской нефтяной промышленности EV-UP охарактеризовала как "напряженную".

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Энергетика Энергетика «Газпром нефть» выбрала стартап для развития топливного ритейла «Газпром нефть» определила лучший проект для развития топливного ритейла на конкурсе технологических стартапов GoTech Arena.

Энергетика Энергетика Вопрос ценовой политики для ТМК остается открытым По данным ТМК локомотивом роста станет увеличение спроса со стороны "Газпрома", на который в этом году придется, согласно ожиданиям ТМК, около 55% от общего объема потребления ТБД в РФ, а в 2022 году - 70%.

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Энергетика Энергетика Маслик объяснил, почему ПП-8 закупает солярку по 60 рублей за литр Директор МП ПП № 8 Виталий Маслик объяснил покупку своим предприятием 5 млн литров зимней солярки по 60 рублей за литр.