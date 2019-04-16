Энергетика

На рынке нефти началась нисходящая коррекцияREGNUM 00:17

При достижении уровня $72,25 на рынке началась нисходящая коррекция. Снижение цен усилилось после публикации отчета минэнерго США по запасам нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.
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Запасы нефти в США за неделю уменьшились на 0,3%

Московский Комсомолецвчера в 21:34

Запасы нефти в США за неделю снизились на 0,3%, больше прогноза

ПРАЙМвчера в 10:34

Запасы нефти в США сократились за неделю сильнее ожиданий

Росбалтвчера в 11:23

Запасы нефти в США за неделю снизились на 1,4 млн баррелей — до 455,2 млн баррелей

Rambler News Serviceвчера в 10:34

На рынке нефти началась нисходящая коррекция

REGNUM00:17

Реакция цен на нефть на данные Минэнерго США по запасам нефти

Profinance.ruвчера в 10:47

Запасы нефти в США упали за период с 5 апреля по 12 апреля на 1396 тыс. баррелей, бензина - упали на 1174 тыс. баррелей

Финмаркетвчера в 10:31
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Происшествия

В московский офис «Росбалта» пришли с обыском

По данным "Росбалта", группа из семи человек "фактически перекрыла свободный доступ сотрудников в офис", в результате чего под угрозой срыва оказались две пресс-конференции, запланированные сегодня в московском офисе агентства.
Обновлено в 03:54
Политика

Песков не знает, посмотрит ли Путин дебаты Порошенко и Зеленского

Дебаты Порошенко и Зеленского должны были состояться 14 апреля, но соперник действующего презента страны так и не появился на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 05:27
Происшествия

14 человек погибли при вооруженном нападении на автобус в Пакистане

Обновлено в 01:46
Футбол

Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Исход противостояния с «Тоттенхэмом» в четвертьфинале Лиги чемпионов прокомментировал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Обновлено вчера в 19:26
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено в 05:25
Авто

Назван «Всемирный автомобиль года»

На международном автосалоне Нью-Йорке объявлен победитель престижного конкурса «Всемирный автомобиль года».
Обновлено в 05:15
Игры

Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg

Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
Обновлено вчера в 06:15
Политика

Путин вызвал Воробьева и Дитриха для отчета по дорогам в районе Химок

Обновлено в 05:21
Авто

Названы ТОП-5 редких автомобилей в линейке Honda

За время разработки и выпуска моделей в линейке Honda известны экземпляры, которые выпускались малым тиражом или вовсе как штучный товар.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Авто

Роскошный кроссовер WEY VV6 получил систему распознавания лиц

Китайский автогигант Great Wall представил на автосалоне в Шанхае специальную версию роскошного кроссовера WEY VV6 — Collie Chinese Line Edition.
Обновлено в 02:42
Политика

В Кремле отреагировали на обращение хоккеиста Дацюка об отмене СНИЛС

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ознакомились с обращением форварда петербургского СКА Павла Дацюка с просьбой отменить принятый в начале апреля федеральный закон о СНИЛС.
Обновлено в 05:40
Политика

Опубликован ежегодный рейтинг свободы слова в мире

Опубликован ежегодный рейтинг свободы слова в мире Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный рейтинг уровня свободы слова в странах мира.
Обновлено в 04:04
Общество

Кассиры кинотеатров получили право требовать паспорт у зрителей

Кассиры кинотеатров получили право требовать предъявить паспорта у зрителей.
Обновлено в 03:47
Экономика

В Турции начали принимать карты «Мир»

Турецкий Isbank начал обеспечивать прием карточек «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах, говорится в поступившем в РБК сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Наряд Медведевой напомнил пользователям корейское порно

У некоторых пользователей одежда спортсменки вызвал неожиданные ассоциации. "Корейское порно", - написал один из пользователей.
Обновлено в 03:59
Кино

Джон Сина может сняться в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна

Джон Сина («Бамблби») ведёт переговоры со студия Warner по поводу роли в «Отряде самоубийц», который напишет и снимет постановщик «Стражей Галактики» Джеймс Ганн.
Обновлено в 03:21
Здоровье

Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком

Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

СК предъявил обвинение водителю, сбившему курсанта МЧС в Воронеже

Жителю Воронежа, который сбил курсанта МЧС, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило региональное управление СК.
Обновлено в 04:35
Политика

Светлаков назвал Сталина тираном

Российский актер кино и телевидения, юморист Сергей Светлаков высказал свое мнение о деятельности руководителя Советского государства Иосифа Сталина.
Обновлено в 03:49
Экономика

Менее половины россиян считают себя средним классом

Годы кризиса и падения реальных доходов населения серьезно ударили по среднему классу.
Обновлено вчера в 18:00
Армия и оружие

Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлолом

2,7 миллиарда рублей потратят на утилизацию шести российских атомоходов – двух крейсеров и четырех подлодок, сообщает «Лента».
Обновлено в 00:10
Происшествия

Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым

Обновлено вчера в 06:53
Происшествия

Гайсин рассказал о том, как дралась компания Кокорина и Мамаева

"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее Пак отказался отвечать на извинения Кокорина.
Обновлено вчера в 16:28
Общество

Роструд назвал регион с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами

Самый высокий уровень оплаты труда предлагают работодатели Республики Саха (Якутия), следует из анализа опубликованных вакансий в общероссийской базе «Работа в России» (trudvsem.ru), сообщает пресс-служба Роструда.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета

Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»

Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.
Обновлено в 04:15
Политика

Госдума повысила пенсии ветеранам войны

Госдума в четверг, 18 апреля, приняла правительственный закон, который меняет систему расчета доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Взрывное устройство найдено в товарном поезде в Воронежской области

Взрывное устройство обнаружено и обезврежено в товарном поезде, следовавшем с Ростовской области в Ревякино через Воронежскую область.
Обновлено в 04:38
Политика

МИД России назвал незаконными санкции США в отношении Венесуэлы

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал противозаконными и нелегитимными санкции США против Венесуэлы и Кубы.
Обновлено в 05:39
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