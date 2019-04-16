Энергетика
На рынке нефти началась нисходящая коррекцияREGNUM 00:17
При достижении уровня $72,25 на рынке началась нисходящая коррекция. Снижение цен усилилось после публикации отчета минэнерго США по запасам нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.
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Запасы нефти в США за неделю снизились на 1,4 млн баррелей — до 455,2 млн баррелей
Rambler News Serviceвчера в 10:34
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Годы кризиса и падения реальных доходов населения серьезно ударили по среднему классу.
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