Финансы
На рынке США продолжает сохраняться оптимизмFinam.Ru 02:22
В четверг, 20 июня американский фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику, в частности, после итогов двухдневного заседания ФРС, на котором было принято решение о сохранении процентной ставки на прежнем уровне.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 08:53, Ашберн
Авто
Рестайлинговый KIA Mohave показали на шпионских фото
Обновлено в 08:19
Политика
Суд позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
Обновлено в 04:44
Кино
«Хэллоуин 2» выйдет в следующем году
Как сообщает издание Collider, съемки «Хэллоуина 2» должны начаться уже в этом сентябре.
Обновлено в 06:34
Общество
Ученые заявили о смертельной опасности длинного рабочего дня
Ученые из Национального института здоровья и медицинских исследований Франции (Inserm) пришли к выводу, что рабочий день длительностью более десяти часов значительно повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 06:43
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья
Обновлено в 08:30
Путешествия
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины
Число украинских туристов, следующих в Крым, заметно увеличилось с наступлением летнего курортного сезона, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.
Обновлено в 04:01
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Хабаровске началась погрузка косаток на речное судно
Погрузка первых косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье на судно, которое доставит животных по Амуру к месту выпуска в Николаевском районе Хабаровского края, началась в Хабаровске, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек
Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев объяснил, почему не публикует фото с сыном
Дмитрий Шепелев рассказал, почему старается не выкладывать в сеть фото сына. В последнее время телеведущего буквально атаковали хейтеры.
Обновлено в 06:55
Автоспорт
Квят потеряет 15 позиций на старте Гран-при Франции
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят потеряет более 15 позиций на стартовой решетке Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:32
Политика
В Тбилиси разогнали антироссийский митинг
В Тбилиси разогнали антироссийский стихийный митинг.
Обновлено в 04:07
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Транспорт
В подмосковном Солнечногорске МИСК в 2022 году построит эстакаду
Подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ "Дирекция дорожного строительства" заключило контракт с ОАО "Московская инженерно-строительная компания" (МИСК) на строительство развязки рядом с индустриальным парком "Есипово" в Солнечногорском городском округе Московской области, говорится в пресс-релизе Минтранса Подмосковья.
Обновлено в 08:40
Транспорт
ЦОДД попросил водителей в Москве быть осторожными в жару
Час пик в пятницу в Москве будет ранним, на вылетных магистралях будет осложнено движение вплоть до 20.00, кроме того, водителям стоит быть осторожнее за рулем из-за жаркой погоды, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter.
Обновлено в 07:02
Политика
Медведев пошутил о родной для африканцев жаре в Москве
Обновлено в 06:29
Происшествия
МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова
МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:01
Футбол
Игроки сборной Зимбабве могут бойкотировать Кубок Африки из-за долгов
Игроки сборной Зимбабве рассматривают возможность бойкота своего стартового матча на Кубке Африки против Египта из-за долгов перед футболистами со стороны местной Федерации футбола.
Обновлено вчера в 16:19
Технологии
Роскачество проверило приложения по доставке продуктов
Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.
Обновлено в 03:39
Политика
«Деградация, разрушение и развал государства»: Украине предсказали крах после изгнания министра образования из школы
Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала у себя на странице, казалось бы, невероятную историю.
Обновлено в 06:40
Экономика
Заводы Ford в России продадут на торгах
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
NYT: Трамп отменил удар по Ирану в последний момент
Как отмечает издание, Трамп отменил удары по радиолокационным станциям и ракетным батареям Ирана из-за роста напряженности в течение дня.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»
Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Политика
Захарова прокомментировала ситуацию в Грузии
Беспорядки в Грузии больше всего вреда нанесли самой стране, это кошмарная провокация, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Пожар на свалке у храма в Москве потушен
Обновлено в 05:46
Политика
«ДНР, вперед»: ирландцам запретили въезд на Украину
На Украине пограничники не пустили в страну двух ирландцев, которые начали кричать в киевском аэропорту "ДНР, вперед".
Обновлено в 08:14
Экономика
Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов
Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
Космос
Флаг из миссии Apollo 11 выставили на продажу с аукциона в честь 50-летия полета на Луну
Среди предлагаемых предметов - рулон пленки диаметром 70 мм, который был доставлен на Луну во время миссии «Аполлон-11», а также американский флаг, который облетел вокруг Луны во время кампании «Аполлон-15».
Обновлено в 05:16