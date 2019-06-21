Финансы

На рынке США продолжает сохраняться оптимизмFinam.Ru 02:22

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В четверг, 20 июня американский фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику, в частности, после итогов двухдневного заседания ФРС, на котором было принято решение о сохранении процентной ставки на прежнем уровне.
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На рынке США продолжает сохраняться оптимизм

Finam.Ru02:22
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Транспорт

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Игроки сборной Зимбабве рассматривают возможность бойкота своего стартового матча на Кубке Африки против Египта из-за долгов перед футболистами со стороны местной Федерации футбола.
Обновлено вчера в 16:19
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Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.
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Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
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