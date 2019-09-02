Финансы

REGNUMREGNUMНа рубль надавил нефтяной рынок

На американской сессии нефть сорта Brent подешевела на 3,2%, а с ней рубль к доллару до 66,83 руб. В паре с евро рублю удалось окрепнуть на 0,36% из-за снижения европейской валюты на рынке Форекс.
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На рубль надавил нефтяной рынок

REGNUM00:10

Эксперт: «Скорее всего, мы увидим укрепление рубля, но не в сентябре»

BFM.ruвчера в 10:22
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Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу

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Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах

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AliExpress сделает пакетное предложение

В AliExpress рассчитывают, что нововведение позволит сократить сроки доставки в два раза, особенно в средние и малые города, где они достигают 30 дней и более, а также существенно нарастить средний чек заказа, который сейчас составляет примерно $9 (около 601 руб.).
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Лидер московских единороссов подал иск к Навальному

Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский направил в Симоновский суд иск к Алексею Навальному, основанному им Фонду борьбы с коррупцией и муниципальному депутату Константину Янкаускасу.
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Как Валерия отреагировала на извинения Наргиз

Наргиз назвала Валерию «телочкой в туфлях» во время интервью Ирине Шихман в программе «А поговорить», таким образом как бы противопоставляя себя остальным звездам шоу-бизнеса.
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Неймар на тренировке устроил стычку с одноклубником

Нападающий «ПСЖ» Неймар чуть не подрался с одним из одноклубников на тренировке команды.
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Экономика

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

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RT на русском 04:15
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Новый министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что страна должна увеличить поставку американского газа через территорию Польши.
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Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощницу экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвиру Вихареву, митинг планируется 14 сентября на проспекте Сахарова.
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ИА Новороссия вчера в 10:45
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В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия

Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
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Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
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Брат Асада арестован после требования Путина

Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.
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Крупнейший пакет помощи в истории ЕС получила Украина

Пакет помощи, полученный Украиной от Евросоюза за последние пять лет, стал самым крупным за всю историю содружества стран.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
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