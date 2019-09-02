Финансы
REGNUMНа рубль надавил нефтяной рынок
На американской сессии нефть сорта Brent подешевела на 3,2%, а с ней рубль к доллару до 66,83 руб. В паре с евро рублю удалось окрепнуть на 0,36% из-за снижения европейской валюты на рынке Форекс.
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Общество
Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу
РИА Новости 04:31
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Музыка
Исполнение брянцами гимна России попало в Книгу рекордов Гиннесса
Городской телеканал (Брянск) 03:27
Происшествия
В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Политика
Россия предложила странам НАТО мораторий по размещению ракет
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности.
Известия 05:19
Политика
Премьер Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Наука
В Китае изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru 31 августа в 12:50
Гаджеты
В России выпустили недорогой смартфон-powerbank
Сергиевские Куранты вчера в 07:31
Авто
Nissan показала финальный тизер нового Nissan Juke
Компания Nissan продолжает подогревать интерес к новому Nissan Juke, премьера которого состоится 3 сентября.
Автоновости дня вчера в 14:47
Общество
Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах
В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Экономика
AliExpress сделает пакетное предложение
В AliExpress рассчитывают, что нововведение позволит сократить сроки доставки в два раза, особенно в средние и малые города, где они достигают 30 дней и более, а также существенно нарастить средний чек заказа, который сейчас составляет примерно $9 (около 601 руб.).
Коммерсантъ вчера в 19:12
Политика
Лидер московских единороссов подал иск к Навальному
Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский направил в Симоновский суд иск к Алексею Навальному, основанному им Фонду борьбы с коррупцией и муниципальному депутату Константину Янкаускасу.
Интерфакс 03:55
Шоу-бизнес
Как Валерия отреагировала на извинения Наргиз
Наргиз назвала Валерию «телочкой в туфлях» во время интервью Ирине Шихман в программе «А поговорить», таким образом как бы противопоставляя себя остальным звездам шоу-бизнеса.
Пятый канал вчера в 16:40
Футбол
Неймар на тренировке устроил стычку с одноклубником
Нападающий «ПСЖ» Неймар чуть не подрался с одним из одноклубников на тренировке команды.
Bookmaker-ratings.ru 04:54
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Политика
Украина увеличит поставки американского газа из Польши
Новый министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что страна должна увеличить поставку американского газа через территорию Польши.
Газета.Ru 05:14
Политика
Оппозиция направила в мэрию заявку на митинг в Москве 14 сентября
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощницу экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвиру Вихареву, митинг планируется 14 сентября на проспекте Сахарова.
Росбалт 05:16
Происшествия
В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека
Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих.
ТАСС вчера в 14:28
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова: «Любовницы Игоря Вдовина живут на мои деньги»
Как утверждает Волочкова, она удивлена тому факту, что у нее в жизни есть замечательный мужчина, с которым у нее прекрасные отношения, но пресса называет его "любовником", передает "Стархит".
Дни24 00:27
Армия и оружие
В Донбассе под обстрел ВСУ попали наблюдатели ОБСЕ
ИА Новороссия вчера в 10:45
Армия и оружие
В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия
Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 31 августа в 14:31
Политика
Брат Асада арестован после требования Путина
Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.
News.ru вчера в 07:19
Кино
Российский бокс-офис возглавил триллер «Я иду искать»
Культуромания 01:24
Шоу-бизнес
Жена Гафта рассказала о состоянии актера
Рамблер 02:40
Политика
Крупнейший пакет помощи в истории ЕС получила Украина
Пакет помощи, полученный Украиной от Евросоюза за последние пять лет, стал самым крупным за всю историю содружества стран.
REGNUM 05:53
Экономика
В Госдуме предложили отменить транспортный налог
Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов в разговоре с Агентством городских новостей "Москва" высказался за отмену транспортного налога в России.
РИА Новости 04:03
Политика
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:04