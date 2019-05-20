Армия и оружие

Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазуRT на русском 04:57

В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
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Боевики в Сирии обстреляли российскую базу Хмеймим

РБК05:34

Российские силы ПВО уничтожили выпущенные по авиабазе Хмеймим реактивные снаряды террористов

ТК Звезда04:48

Минобороны сообщило об атаке боевиков на базу Хмеймим 19 мая

Коммерсантъ05:13

Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу

RT на русском04:57

Боевики обстреляли авиабазу Хмеймим из ракетных систем залпового огня

Интерфакс04:57

Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку террористов на авиабазу

РИА Новости04:53

Силы ПВО отразили 19 мая атаку террористов на аэродром Хмеймим

ТАСС05:20
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Армия и оружие

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В Индии заявлено о низком качестве боеприпасов для Т-90 и другой техники Доклад, представленный в Минобороны Индии, посвящен в значительной степени довольно частым инцидентам, случающимся при стрельбе из различных орудий во время испытания боеприпасов и при проведении плановых стрельб.
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Обновлено в 05:17
Политика

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Президент России Владимир Путин не поздравил Владимира Зеленского с инаугурацией на посту президента Украины, следует из ответов пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова на вопросы журналистов.
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Google приостановила сотрудничество с Huawei

Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
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Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
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Происшествия

Омбудсмен Мерзлякова назвала положительное последствие битвы за сквер

Напомним, протестные акции в сквере около Драмтеатра в Екатеринбурге продолжались шесть дней.
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Экономика

Глава Альфа-банка заявил о сокращении 3 тыс. сотрудников

Верхошинский заявил, что в первом квартале банк уже покинули около 2 тыс. человек. Дальнейшее сокращение штата не планируется.
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Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления

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КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
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Антипинский НПЗ подал на банкротство

18 мая крупнейший в России независимый Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом, рассказал представитель завода.
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Иэн Макэлхинни: «В финале „Игры престолов“ всех убьют»

Обновлено вчера в 16:00
Экономика

Профсоюзы предложили обнулить ставку НДФЛ для малоимущих

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает ввести в РФ прогрессивный подоходный налог, что позволит увеличить бюджетные расходы на социальную сферу.
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Политика

Парубий об инаугурации Зеленского: это было весело

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Учёные раскрыли пищевую тайну Средневековья

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Тарасенко повторил достижение Гретцки и принес победу «Сент-Луису»

Тарасенко в матче сделал две результатиыне передачи и реализовал буллит.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новые семейные фотографии

В официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в инстаграме появились новые семейные фотографии, с помощью которых Кейт и Уильям проанонсировали ежегодную садовую выставку Королевского общества садоводов Chelsea Flower Show.
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В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

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Исследование проводилось в рамках государственных работ по обеспечению безопасности пищевой продукции Специалисты Россельхознадзора обнаружили бактерии группы кишечной палочки при исследовании проб от партии сыровяленых чипсов из мяса производителя из Лесозаводска.
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Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
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Научные гранты выиграли три подмосковные компании

Почти 50 миллионов рублей получат три подмосковные компании на научные исследования, рассказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.
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«Краснодар» объявил о трансфере бразильца Кайо

Кайо выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее 23-летний бразилец выступал на родине за «Санта-Клару».
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