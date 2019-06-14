На российских дорогах разрешат скорость 130 км/чРБК 22:12

В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом В России впервые будет утвержден ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч. Документ по заказу Росавтодора готовит Российский дорожный научно-исследовательский институт.

с чего всё началось

При обнаружении чрезмерной колейности или повышенной аварийности повышенный скоростной режим будет отменен. В настоящее время максимально разрешенная скорость на российских дорогах — 110 км/ч. Речь идет о лимите для легковых автомобилей и мотоциклов на автомагистралях.

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