Экономика
BFM.ruНа российский шельф могут пустить частные компании
На российский шельф, возможно, пустят работать частные компании. Об этом сообщили в Минвостокразвития. Решение о подготовке законопроекта приняли вице-премьеры Юрий Трутнев и Дмитрий Козак.
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с чего всё началось
"По итогам совещания будет дано поручение о проработке законопроекта по доступу на шельф", - сказал Джус. Законодательство РФ в настоящее время ограничивает доступ частных компаний к работе на шельфе. Фактически этим правом обладают только государственные "Роснефть" и "Газпром".РИА Новости08:59
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Не исключено, что побег 32-летнего поляка станет первым за 100-летнюю историю неаполитанской тюрьмы Гражданин Польши, находившийся в заключении в неаполитанской тюрьме за убийство, сбежал оттуда по связанным простыням.
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Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
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Экономика
В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян
«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
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ТАСС 07:33
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Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.
DP.RU 07:01
Гаджеты
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Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию в компании Google сообщили, когда производители представят новую версию операционной системы Android 10.
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Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
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Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»
В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
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Общество
В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах
Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN.
РБК 20:21
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия 09:53
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительными новое соглашение с Россией в военной сфере.
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Происшествия
В Рождественском женском монастыре в Москве произошёл пожар
Пожар в Рождественском женском монастыре постройки XIV века в центре Москвы локализован на площади 400 квадратных метров.
RT на русском 13:12
Происшествия
В Чехии начали расследование после перелёта Boeing на одном двигателе
Управление воздушными гражданскими перевозками Чехии начало расследование после того, как в Праге приземлился самолёт Boeing 737 авиакомпании Smartwings с 170 пассажирами на борту, осуществивший перелёт из Греции на одном двигателе.
RT на русском 16:27
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Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки
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Прошла жеребьёвка US Open в женском парном разряде
Стали известны результаты жеребьёвки заключительного "мэйджора" сезона - US Open - в женском парном разряде.
GoTennis.ru 18:57
Финансы
Минэкономразвития снизило прогноз курса рубля на 2019 год
Как сообщил глава ведомства Максим Орешкин, в 2019 году среднегодовой курс составит 65,4 рубля за доллар США (прежний прогноз - 65,1 рубля).
Московский Комсомолец 14:10
Транспорт
Ливень нарушил работу городского транспорта во Владивостоке
Работа трамваев и троллейбусов во Владивостоке нарушена из-за сильного ливня: подтоплены улицы дальневосточной столицы.
News.ru 20:52
Теннис
Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
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Gazeta.SPb 21:47
Экономика
Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками
"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медицинских учреждений, пишет газета "Известия".
РИА Новости вчера в 22:01
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Назван победитель премии MTV в номинации «Лушая песня»
Газета.Ru 22:34
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Норвегия проверит российский Севморпуть
Мойка78 вчера в 22:11
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон узнала, что принц Гарри придумал ей новое имя
Британский журналист и телеведущий Скотт Миллс выяснил, что принц Гарри зовет супругу своего брата Уильяма иначе, нежели все привыкли слышать.
Аргументы недели 14:53
Армия и оружие
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
Пилотажная группа "Русские Витязи" покажет на авиасалоне МАКС-2019 уникальный трюк - проход на истребителе Су-30СМ на высоте 100 метров и скорости менее 80 километров в час.
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