Экономика

BFM.ruBFM.ruНа российский шельф могут пустить частные компании

На российский шельф, возможно, пустят работать частные компании. Об этом сообщили в Минвостокразвития. Решение о подготовке законопроекта приняли вице-премьеры Юрий Трутнев и Дмитрий Козак.
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с чего всё началось

Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу

"По итогам совещания будет дано поручение о проработке законопроекта по доступу на шельф", - сказал Джус. Законодательство РФ в настоящее время ограничивает доступ частных компаний к работе на шельфе. Фактически этим правом обладают только государственные "Роснефть" и "Газпром".
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Пострадавшую в Турции российскую девочку отказались перевозить домой

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Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
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В Чехии начали расследование после перелёта Boeing на одном двигателе

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На Петроградке иномарка сбила 9-летнего ребенка

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Дмитрий Козак
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Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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