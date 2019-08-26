Экономика

BFM.ruBFM.ruНа российский шельф могут пустить частные компании

На российский шельф, возможно, пустят работать частные компании. Об этом сообщили в Минвостокразвития. Решение о подготовке законопроекта приняли вице-премьеры Юрий Трутнев и Дмитрий Козак.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу

В августе этого года вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в интервью телеканалу "России 24" сообщил о своем предложении допустить к работе на арктическом шельфе иностранных и частных российских инвесторов по норвежской модели - в консорциуме с госкомпанией-оператором.
РИА Новости08:59

Подробнее о событии

«Ъ» рассказал о законопроекте о допуске частных нефтяных компаний в Арктику

Интерфакс19:56

Правительство разрешит частным компаниям добычу нефти и газа в Арктике

Ведомости17:22

Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу

РИА Новости08:59

Российскую Арктику раздадут по частям

Lenta.ru13:07

Источник: частные компании могут получить 10% нераспределенных лицензий на шельфе Арктики

ТАСС12:06

Правительство подготовит закон о допуске на шельф частных нефтяников

РБК10:14

Частным компаниям сулят море нефти

Коммерсантъ16:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
Политика

Американский сенатор заявил об отказе в выдаче российской визы

Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 18:45
Происшествия

Пострадавшие при взрыве в Находке находятся в реанимации

ТАСС 05:20
Армия и оружие

Ан-2 «Кукурузник» заменит новый самолёт

В России создадут новый региональный самолёт вместимостью 9–14 человек на замену устаревшему Ан-2 («Кукурузнику»).
News.ru 24 августа в 21:04
Теннис

Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Известия 21:51
Футбол

Урал — Сочи 3:1

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» обыграл «Сочи» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».
Чемпионат 12:53
Происшествия

Сбежавший с пистолетом полицейский из Якутии найден мертвым

Газета.Ru 16:52
Общество

Уровень реки Амур превысил отметку опасного явления на 23 см

Известия 21:38
Футбол

«Бавария» пытается приобрести 20-летнего хавбека «Байера»

Матч ТВ 20:48
Здоровье

Топ-10 самых полезных продуктов в мире опубликовали эксперты-диетологи

Актуальные Новости 01:35
Общество

Появилось новое условие, влияющее на прием на работу россиян

В Роструде назвали новое условие, которое будет влиять на решение при приеме на работу.
Газета.Ru 21:59
Политика

Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе, сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве.
Интерфакс 16:20
Происшествия

Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском

РБК 04:48
Происшествия

Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург

Российская газета 12:20
Футбол

«Спартак» показал речь Кононова в раздевалке после победы в Самаре

Ролик содержит кадры открытия матча с участием бывшего футболиста красно-белых Александра Самедова, сэйвы Александра Максименко, командное празднование дебютного гола Гуса Тила и видео из победной раздевалки.
Спорт-Экспресс 17:31
Кино

20 главных российских фильмов и сериалов по мнению пользователей Google

Топ-10 российских фильмов Фильмы, информацию о которых русскоязычные пользователи Google Поиска на протяжении года искали чаще всего 1.
Комсомольская правда 17:01
Кино

Netflix снимет сериал об опасности социальных сетей

Кинокомпания Netflix снимет сериал про опасности, которые скрываются за социальными сетями.
Культуромания 11:22
Политика

Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

БИЗНЕС Online 00:00
Общество

В Шереметьево хотят сократить число голосовых сообщений

Международная ассоциация аэропортов обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с инициативой реализовать концепцию «Тихий аэропорт» на базе Шереметьево.
Известия 18:28
Общество

В России решили судиться с Boeing

В июле стало известно, что ответственность за одобрение работы системы MCAS в новейших пассажирских самолетах Boeing 737 MAX, проблемы с которой, предположительно, могли привести к двум авиакатастрофам с участием этих лайнеров, была передана производителю, то есть самой корпорации Boeing.
Lenta.ru 21:39
Кино

Актриса Энди Макдауэлл рассказала о драке на съемочной площадке

Известия 19:55
Технологии

Китайский конкурент Waymo и Toyota будут совместно разрабатывать самоходные автомобили

3DNews 06:39
Здоровье

Врачи Подмосковья составили рейтинг самых опасных детских развлечений

Минздрав Московской области озвучил самые травмоопасные детские развлечения, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:17
Армия и оружие

Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М

Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.
Дни24 05:10
Происшествия

В КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже

Обвинения в шпионаже были официально предъявлены задержанному ранее в Китае гражданину Австралии, писателю Яну Хэнцзюню.
Известия 22:17
Здоровье

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Здоровье

Из аптек исчез жизненно важный препарат «Преднизолон»

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева подтвердила радиостанции «Говорит Москва», что «Преднизолон» действительно пропал из аптек.
Говорит Москва 09:28
Наука

Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем

Убитый с жестокостью около 1400 лет назад пикт, скелет которого был обнаружен исследователями на территории северо-востока Шотландии несколько лет назад, мог при жизни быть королем или вождем, информирует BBC.
Ugpressa.ru 05:07
Экономика

Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян

Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.
BFM.ru 13:11
Политика

Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
RT на русском 05:25
Шоу-бизнес

Алла Пугачева выбрала преемницу

Певица Алла Пугачева назвала артистку, которая может стать ее преемницей.
Культуромания 14:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Петрович Трутнев
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное