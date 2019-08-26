Экономика
BFM.ruНа российский шельф могут пустить частные компании
На российский шельф, возможно, пустят работать частные компании. Об этом сообщили в Минвостокразвития. Решение о подготовке законопроекта приняли вице-премьеры Юрий Трутнев и Дмитрий Козак.
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с чего всё началось
В августе этого года вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в интервью телеканалу "России 24" сообщил о своем предложении допустить к работе на арктическом шельфе иностранных и частных российских инвесторов по норвежской модели - в консорциуме с госкомпанией-оператором.РИА Новости08:59
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Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.
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Певица Алла Пугачева назвала артистку, которая может стать ее преемницей.
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