В августе этого года вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в интервью телеканалу "России 24" сообщил о своем предложении допустить к работе на арктическом шельфе иностранных и частных российских инвесторов по норвежской модели - в консорциуме с госкомпанией-оператором.

с чего всё началось

На российский шельф, возможно, пустят работать частные компании. Об этом сообщили в Минвостокразвития. Решение о подготовке законопроекта приняли вице-премьеры Юрий Трутнев и Дмитрий Козак.

На российский шельф могут пустить частные компании

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