Экономика

BFM.ruBFM.ruНа российский шельф могут пустить частные компании

На российский шельф, возможно, пустят работать частные компании. Об этом сообщили в Минвостокразвития. Решение о подготовке законопроекта приняли вице-премьеры Юрий Трутнев и Дмитрий Козак.
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с чего всё началось

Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу

В августе этого года вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в интервью телеканалу "России 24" сообщил о своем предложении допустить к работе на арктическом шельфе иностранных и частных российских инвесторов по норвежской модели - в консорциуме с госкомпанией-оператором.
РИА Новостивчера в 08:59

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Российскую Арктику раздадут по частям

Lenta.ruвчера в 13:07

Правительство разрешит частным компаниям добычу нефти и газа в Арктике

Ведомостивчера в 17:22

Частным компаниям сулят море нефти

Коммерсантъвчера в 16:21

«Ъ» рассказал о законопроекте о допуске частных нефтяных компаний в Арктику

Интерфаксвчера в 19:56

Источник: частные компании могут получить 10% нераспределенных лицензий на шельфе Арктики

ТАССвчера в 12:06

Правительство подготовит закон о допуске на шельф частных нефтяников

РБКвчера в 10:14

Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу

РИА Новостивчера в 08:59
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Армия и оружие

Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет

РИА Новости вчера в 14:26
Здоровье

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Политика

Нешуточная власть

Нулевой опыт в сфере госуправления и в политике не стали для бывшего шоумена помехой в деле укрепления власти и продавливании важных решений.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество

Минтруд предложил устраивать одиноких стариков в семьи

Одним из способов улучшить жизнь пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, считают в ведомстве.
Известия вчера в 15:00
Космос

«Союз МС-14» с роботом Федором на борту пристыковался к МКС

Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом Федором успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Общество

Суд обязал мэрию Москвы найти площадку для акции оппозиции 31 августа

Ведомости вчера в 11:19
Политика

Американский сенатор заявил об отказе в российской визе

Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 00:11
Шоу-бизнес

Дима Билан признался в чувствах к Рудковской

Певец Дима Билан трогательно признался в любви к своему продюсеру Яне Рудковской.
News.ru вчера в 10:07
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Здоровье

В России за пять лет выросло число больных сахарным диабетом

В России за пять лет число пациентов с сахарным диабетом увеличилось на 23%.
RT на русском вчера в 23:28
Теннис

Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Происшествия

Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

РИА Новости вчера в 13:49
Общество

Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц

Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes.
РИА Новости вчера в 11:01
Политика

Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов

Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Lenta.ru вчера в 20:38
Политика

Начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» построен на три четверти, проект выходит на финальную стадию реализации.
Известия вчера в 06:02
Общество

Появилось новое условие, влияющее на прием на работу россиян

В Роструде назвали новое условие, которое будет влиять на решение при приеме на работу.
Газета.Ru вчера в 21:59
Происшествия

Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех

Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости вчера в 16:41
Наука

Ученые: Оптимисты меньше болеют и живут дольше

Эксперты изучали данные добровольцев на протяжении нескольких лет и выяснили, что оптимисты чаще пессимистов придерживаются здорового образа жизни, у них достаточно уверенности, чтобы достигать своих целей, им легче выработать полезные для здоровья привычки, кроме того, они не так эмоционально реагируют на сложные ситуации и быстрее восстанавливаются после серьезных стрессов.
Росбалт вчера в 16:19
Экономика

В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Авто

Названы самые популярные кроссоверы в столице по итогам семи месяцев

Известия вчера в 08:20
Политика

Президент Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии

«Де-факто власти в Абхазии проводят сегодня нелегитимные президентские выборы», — уточнила она в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 03:01
Политика

Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»

Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru вчера в 11:49
Армия и оружие

Американские военные прокатились на российском танке Т-80

Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru вчера в 08:40
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Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»

Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Авто

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Построенный на базе Mazda MX-5 родстер Fiat 124 Spider решили окончательно снять с производства.
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В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

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Глава США утверждает, что президент России Владимир Путин не будет просить возвращения России в G8.
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Юрий Петрович Трутнев
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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