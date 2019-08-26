В августе этого года вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в интервью телеканалу "России 24" сообщил о своем предложении допустить к работе на арктическом шельфе иностранных и частных российских инвесторов по норвежской модели - в консорциуме с госкомпанией-оператором.

с чего всё началось

На российский шельф, возможно, пустят работать частные компании. Об этом сообщили в Минвостокразвития. Решение о подготовке законопроекта приняли вице-премьеры Юрий Трутнев и Дмитрий Козак.

На российский шельф могут пустить частные компании

Общество Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes.

Армия и оружие Фронт ПОЛИСАРИО: Процесс урегулирования по Западной Сахаре заходит в тупик Фронт ПОЛИСАРИО видит риски того, что процесс урегулирования по Западной Сахаре, проходящий под эгидой ООН и Африканского союза, может зайти в тупик.

Армия и оружие В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

Происшествия Жительница Севастополя умерла у больницы, не дождавшись скорой помощи В Севастополе скончалась пожилая женщина на скамейке возле городской больницы №4. По данным общественных организаций, женщина скончалась в 50 метрах от приёмного покоя.

Политика Депутат Госдумы: Трамп никак не может отвыкнуть от шоу-бизнеса Первый зампред думского комитета по обороне Александр Шерин прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа использовать ядерные бомбы в борьбе с ураганами.

Футбол «Спартак» показал речь Кононова в раздевалке после победы в Самаре Ролик содержит кадры открытия матча с участием бывшего футболиста красно-белых Александра Самедова, сэйвы Александра Максименко, командное празднование дебютного гола Гуса Тила и видео из победной раздевалки.

Гаджеты Google представит Android 10 3 сентября Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию в компании Google сообщили, когда производители представят новую версию операционной системы Android 10.

Общество В Тамбове умер старейший подводник России Ветеран Великой Отечественной войны, капитан первого ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин умер в Тамбове на 106-м году жизни.

Общество AP: умерла работавшая с Мишель Обамой дизайнер Изабель Толедо Дизайнер кубинского происхождения Изабель Толедо, наряды которой носили бывшая первая леди США Мишель Обама и актриса Деми Мур, умерла в США в возрасте 59 лет.

Политика Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов» Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.

Футбол Футболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар» Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».

Политика Путин предложил Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики Российский лидер Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики.

Кино Вышел тизер новых «Звездных войн» В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».

Общество Johnson & Johnson обвинили в содействии опиоидному кризису Судья округа Кливленд Тад Болкмен обязал компанию Johnson & Johnson выплатить штраф в 572 миллиона долларов за участие в опиоидном кризисе в 90-х годах в США.

Армия и оружие Ан-124 «Руслан» после модернизации станет «российским» К концу года "Ильюшин" представит проект модернизированного Ан-124 "Руслан" с российскими комплектующими, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Футбол Адебайор перешел в «Кайсериспор» Тоголезский форвард Эммануэль Адебайор, находившийся в статусе свободного агента, перешел в «Кайсериспор».

Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Технологии Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.

Политика Трамп пообещал пригласить Путина на встречу G7 в 2020 году Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на встречу G7, которая состоится в следующем году в США.

Происшествия Пожар в монастыре в центре Москвы потушили Пожар на территории Рождественского монастыря в центре Москвы полностью потушен.

Происшествия В сирийской Латакии прогремел взрыв По информации телеканала, в результате взрыва нанесён небольшой материальный ущерб.

Политика Пентагон выразил беспокойство из-за действий КНР в Южно-Китайском море Как подчеркнули в США, Китай возобновил «принудительное вмешательство» в нефтегазовую деятельность Вьетнама в Южно-Китайском море, нарушив таким образом обещание главы Минобороны страны Вэй Фэнхэ о мирной стратегии развития.

Происшествия Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.

Хоккей Кудашов: Белов только начал набирать форму после травмы Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Алексей Кудашов сообщил, что защитник Антон Белов только начал набирать форму после серьезной травмы.