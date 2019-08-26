Экономика

BFM.ruBFM.ruНа российский шельф могут пустить частные компании

На российский шельф, возможно, пустят работать частные компании. Об этом сообщили в Минвостокразвития. Решение о подготовке законопроекта приняли вице-премьеры Юрий Трутнев и Дмитрий Козак.
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с чего всё началось

Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу

В августе этого года вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в интервью телеканалу "России 24" сообщил о своем предложении допустить к работе на арктическом шельфе иностранных и частных российских инвесторов по норвежской модели - в консорциуме с госкомпанией-оператором.
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Источник: частные компании могут получить 10% нераспределенных лицензий на шельфе Арктики

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РБК10:14

Козак и Трутнев договорились о законопроекте для доступа частных инвесторов на шельф

Интерфакс09:11

Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу

РИА Новости08:59
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Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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