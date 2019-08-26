Экономика
BFM.ruНа российский шельф могут пустить частные компании
На российский шельф, возможно, пустят работать частные компании. Об этом сообщили в Минвостокразвития. Решение о подготовке законопроекта приняли вице-премьеры Юрий Трутнев и Дмитрий Козак.
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Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев приняли решение о подготовке законопроекта, допускающего на арктический шельф частных инвесторов, сообщил журналистам замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.РИА Новости08:59
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Футбол
Урал — Сочи 3:1
Нападающий Антон Заболотный, который перешел в "Сочи" из "Зенита" текущим летом, забил свой первый гол за новый клуб.
Bobsoccer 11:53
Шоу-бизнес
Божена Рынска заплатит 3 миллиона за ребенка от Малашенко
Светская львица, которая объявила о скором появлении дочки от покойного супруга, заплатит за все услуги около 3 миллионов рублей.
ТВ Центр 13:07
Музыка
Названы наставники нового сезона шоу «Голос»
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеканал «360», в новом сезоне шоу «Голос» наставниками станут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин.
ToDay News Ufa 16:16
Политика
Умер британский политтехнолог, работавший с Тэтчер и Ельциным
Британский политтехнолог Тим Белл, который работал со многими мировыми лидерами, в том числе премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и президентом России Борисом Ельциным, умер в Великобритании в возрасте 77 лет.
ТАСС 14:45
Футбол
Британский миллиардер купил «Ниццу» за € 100 млн
По данным источника, британец приобрёл клуб через принадлежащую ему химическую компанию Ineos. Сумма сделки составила € 100 млн.
Чемпионат 15:15
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки из России
RT на русском 15:14
Футбол
Жоау Мариу может перейти в «Локомотив»
Сообщается, что клубы уже ведут переговоры о трансфере.
Soccer.ru 09:26
Технологии
Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов
В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.
Lenta.ru 14:46
Политика
В Кремле оценили возможность возвращения России в G8
Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров, говоря о возможном возвращении формата «Большой восьмёрки», заявил, что жизнь уже «ушла далеко вперёд».
REGNUM 06:56
Происшествия
В Чехии начали расследование после перелёта Boeing на одном двигателе
Управление воздушными гражданскими перевозками Чехии начало расследование после того, как в Праге приземлился самолёт Boeing 737 авиакомпании Smartwings с 170 пассажирами на борту, осуществивший перелёт из Греции на одном двигателе.
RT на русском 16:27
Армия и оружие
Дипломат назвал причину испытаний под Северодвинском
Случившаяся под Северодвинском авария не имеет отношения к предмету Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил и.о. постпреда России при международных организациях в Вене Алексей Карпов.
РИА Новости 14:26
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Экономика
После объединения у «М.Видео» и «Эльдорадо» выросла прибыль на 7,9%
Торговая сеть «М.Видео» сообщила о росте чистой прибыли на 7,9% по итогам первого полугодия 2019 года.
РБК 13:14
Политика
Медведев высказался о переходе на четырехдневную рабочую неделю
Председатель правительства России Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Мойка78 23 августа в 16:59
Музыка
Игорь Крутой отпраздновал 65-летие на конкурсе «Новая волна» в Сочи
На музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи прошел творческий вечер основателя конкурса, композитора Игоря Крутого, посвященный 65-летнию музыканта.
Культуромания 01:35
Политика
Медведев переименовал родовое село Рамзана Кадырова
В честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова село получило название Ахмат-Юрт.
РБК 10:44
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Политика
Меркель назвала место проведения саммита в «нормандском формате»
Германия и Франция стремятся к проведению саммита в «нормандском формате» в ближайшее время, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции на полях саммита G7.
ФАН вчера в 12:44
Киберспорт
Авторы Dying Light 2 опубликовали почти полчаса игрового процесса
На прошедшей игровой выставке gamescom 2019 студия Techland показала представителям прессы демоверсию зомби-боевика Dying Light 2. А теперь разработчики решили представить её и всем остальным, опубликовав на YouTube-канале.
Игромания.ру 15:15
Футбол
Владелец «Торпедо» погасил долг клуба в размере миллиарда рублей
Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей.
Газета.Ru 14:56
Футбол
«СЭ»: Хохлов и Орещук останутся в «Динамо»
Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук и главный тренер Дмитрий Хохлов сохранят посты в клубе, сообщает «Спорт-Экспресс».
Sports.ru 15:34
Гаджеты
В США усомнились в способности Apple уйти из Китая
Компания Apple вряд ли сможет полностью вывести производство iPhone из Китая, учитывая тот факт, что на перенос 5-7% производства ей понадобится полтора года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитика Wedbush Securities Дэвида Айвза.
Rambler News Service 11:04
Экономика
«Аэрофлот» может провести IPO «Победы»
«Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
Ведомости 06:28
Единоборства
Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка
Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Южноуральская панорама 24 августа в 16:10
Происшествия
Суд оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Тверской суд Москвы оштрафовал по административному делу участника массовых беспорядков в столице Даниила Беглеца, которого также обвиняют в применении насилия к полицейскому во время несогласованной акции 27 июля.
Известия 08:38