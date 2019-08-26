Экономика

BFM.ruBFM.ruНа российский шельф могут пустить частные компании

На российский шельф, возможно, пустят работать частные компании. Об этом сообщили в Минвостокразвития. Решение о подготовке законопроекта приняли вице-премьеры Юрий Трутнев и Дмитрий Козак.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу

Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев приняли решение о подготовке законопроекта, допускающего на арктический шельф частных инвесторов, сообщил журналистам замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.
РИА Новости08:59

Подробнее о событии

Частным компаниям сулят море нефти

Коммерсантъ16:21

Правительство подготовит закон о допуске на шельф частных нефтяников

РБК10:14

Источник: частные компании могут получить 10% нераспределенных лицензий на шельфе Арктики

ТАСС12:06

Российскую Арктику раздадут по частям

Lenta.ru13:07

Правительство разработает законопроект о доступе частных инвесторов к шельфу

Ведомости09:22

Козак и Трутнев договорились о законопроекте для доступа частных инвесторов на шельф

Интерфакс09:11

Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу

РИА Новости08:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 16:31, Ашберн
Футбол

Урал — Сочи 3:1

Нападающий Антон Заболотный, который перешел в "Сочи" из "Зенита" текущим летом, забил свой первый гол за новый клуб.
Bobsoccer 11:53
Общество

Еще одну семью хотят лишить родительских прав за участие в митингах

Коммерсантъ 15:08
Шоу-бизнес

Божена Рынска заплатит 3 миллиона за ребенка от Малашенко

Светская львица, которая объявила о скором появлении дочки от покойного супруга, заплатит за все услуги около 3 миллионов рублей.
ТВ Центр 13:07
Музыка

Названы наставники нового сезона шоу «Голос»

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеканал «360», в новом сезоне шоу «Голос» наставниками станут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин.
ToDay News Ufa 16:16
Политика

Умер британский политтехнолог, работавший с Тэтчер и Ельциным

Британский политтехнолог Тим Белл, который работал со многими мировыми лидерами, в том числе премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и президентом России Борисом Ельциным, умер в Великобритании в возрасте 77 лет.
ТАСС 14:45
Футбол

Британский миллиардер купил «Ниццу» за € 100 млн

По данным источника, британец приобрёл клуб через принадлежащую ему химическую компанию Ineos. Сумма сделки составила € 100 млн.
Чемпионат 15:15
Происшествия

Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки из России

RT на русском 15:14
Футбол

Жоау Мариу может перейти в «Локомотив»

Сообщается, что клубы уже ведут переговоры о трансфере.
Soccer.ru 09:26
Футбол

На стадионе «Барселоны» состоялась презентация статуи в честь Кройфа

Sport24.ru 15:10
Технологии

Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов

В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.
Lenta.ru 14:46
Политика

В Кремле оценили возможность возвращения России в G8

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров, говоря о возможном возвращении формата «Большой восьмёрки», заявил, что жизнь уже «ушла далеко вперёд».
REGNUM 06:56
Происшествия

В Чехии начали расследование после перелёта Boeing на одном двигателе

Управление воздушными гражданскими перевозками Чехии начало расследование после того, как в Праге приземлился самолёт Boeing 737 авиакомпании Smartwings с 170 пассажирами на борту, осуществивший перелёт из Греции на одном двигателе.
RT на русском 16:27
Армия и оружие

Дипломат назвал причину испытаний под Северодвинском

Случившаяся под Северодвинском авария не имеет отношения к предмету Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил и.о. постпреда России при международных организациях в Вене Алексей Карпов.
РИА Новости 14:26
Экономика

Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Происшествия

Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Футбол

Черчесов вызвал в сборную России пять игроков «Зенита»

МР7.ру 12:11
Экономика

После объединения у «М.Видео» и «Эльдорадо» выросла прибыль на 7,9%

Торговая сеть «М.Видео» сообщила о росте чистой прибыли на 7,9% по итогам первого полугодия 2019 года.
РБК 13:14
Политика

Медведев высказался о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Председатель правительства России Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Мойка78 23 августа в 16:59
Музыка

Игорь Крутой отпраздновал 65-летие на конкурсе «Новая волна» в Сочи

На музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи прошел творческий вечер основателя конкурса, композитора Игоря Крутого, посвященный 65-летнию музыканта.
Культуромания 01:35
Политика

Медведев переименовал родовое село Рамзана Кадырова

В честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова село получило название Ахмат-Юрт.
РБК 10:44
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер

По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Политика

Меркель назвала место проведения саммита в «нормандском формате»

Германия и Франция стремятся к проведению саммита в «нормандском формате» в ближайшее время, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции на полях саммита G7.
ФАН вчера в 12:44
Киберспорт

Авторы Dying Light 2 опубликовали почти полчаса игрового процесса

На прошедшей игровой выставке gamescom 2019 студия Techland показала представителям прессы демоверсию зомби-боевика Dying Light 2. А теперь разработчики решили представить её и всем остальным, опубликовав на YouTube-канале.
Игромания.ру 15:15
Футбол

Владелец «Торпедо» погасил долг клуба в размере миллиарда рублей

Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей.
Газета.Ru 14:56
Футбол

«СЭ»: Хохлов и Орещук останутся в «Динамо»

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук и главный тренер Дмитрий Хохлов сохранят посты в клубе, сообщает «Спорт-Экспресс».
Sports.ru 15:34
Гаджеты

В США усомнились в способности Apple уйти из Китая

Компания Apple вряд ли сможет полностью вывести производство iPhone из Китая, учитывая тот факт, что на перенос 5-7% производства ей понадобится полтора года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитика Wedbush Securities Дэвида Айвза.
Rambler News Service 11:04
Экономика

«Аэрофлот» может провести IPO «Победы»

«Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
Ведомости 06:28
Единоборства

Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка

Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Южноуральская панорама 24 августа в 16:10
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Известия 09:28
Происшествия

Суд оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Тверской суд Москвы оштрафовал по административному делу участника массовых беспорядков в столице Даниила Беглеца, которого также обвиняют в применении насилия к полицейскому во время несогласованной акции 27 июля.
Известия 08:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Петрович Трутнев
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное