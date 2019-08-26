Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев приняли решение о подготовке законопроекта, допускающего на арктический шельф частных инвесторов, сообщил журналистам замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

с чего всё началось

На российский шельф, возможно, пустят работать частные компании. Об этом сообщили в Минвостокразвития. Решение о подготовке законопроекта приняли вице-премьеры Юрий Трутнев и Дмитрий Козак.

На российский шельф могут пустить частные компании

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