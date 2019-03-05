Политика
Россия зафиксировала очередные кибератаки на свои IP-адреса из СШАGazeta.SPb 22:57
Несколько дней назад на российские IP-адреса было зафиксировано около трех миллионов кибератак. Как утверждает посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов, «ноги» у этих атак растут из США. Об этом сообщает «РИА Новости».
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с чего всё началось
Россия несколько дней назад зафиксировала три миллиона кибератак на российские IP-адреса с территории США и хотела бы обсудить этот вопрос с американскими коллегами, заявил в понедельник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.РИА Новости18:25
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 23:02, Ашберн
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы, как выбрать цветы к 8 марта
Роспотребнадзор в преддверии Международного женского дня посоветовал россиянам выбирать цветы с полураскрытыми бутонами, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 22:29
Происшествия
Отец Децла рассказал о врождённом заболевании сына
«Известно несколько спортсменов, которые умерли прямо на тренировке, а на вскрытии обнаружили это врожденное заболевание сердца», — цитирует РИА Новости Александра Толмацкого.
Обновлено в 20:16
Политика
Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину.
Обновлено в 18:22
Политика
Трамп намерен лишить Индию и Турцию торговых льгот
Президент США Дональд Трамп намерен отменить льготные режимы в торговле с Индией и Турцией, соответствующие уведомления он направил в конгресс.
Обновлено в 22:03
Экономика
Пиву в России захотели установить минимальную цену
Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции обратился в Министерство финансов России с предложением установить минимальную цену на пиво.
Обновлено в 21:41
Политика
В США заявили, что разочарованы ответом Москвы по ДРСМД
С пятого по восьмое марта заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по контролю над вооружениями и международной безопасности намерен обсуждать ДРСМД в Лондоне – с членами британского правительства, сообщает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 22:19
Политика
NYT: АНБ отключило систему анализа перехвата звонков в США
Агентство национальной безопасности (АНБ) США отключило систему анализа перехвата звонков и SMS-сообщений внутри страны.
Обновлено в 22:35
Авто
AliExpress будет продавать автомобили в России
Китайская торговая площадка AliExpress запускает в России онлайн-продажу автомобилей.
Обновлено в 21:52
Происшествия
Школьницу поймали на вымогательстве интимных снимков у одноклассниц
Полиция американского города Чиро задержала 15-летнюю девушку, заставлявшую одноклассниц слать ей интимные снимки.
Обновлено в 22:00
Здоровье
Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи
Речь идет о штрафе за оказание медицинской помощи не по утвержденным рекомендациям.
Обновлено в 18:25
Космос
Небывалое спокойствие на Солнце удивило астрономов
Как отмечают специалисты, это стало сюрпризом: ранее на первые месяцы 2019 года прогнозировалось увеличение солнечной активности.
Обновлено в 19:44
Экономика
OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний
Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».
Обновлено в 14:36
Общество
Безос возглавил рейтинг богатейших людей по версии Forbes
Обновлено в 22:38
Экономика
У россиян нашли зарубежные счета в 58 странах
По словам заместителя главы ФНС Алексея Оверчука, раньше необходимо было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, теперь же информация о наличии счета у налогоплательщика поступает автоматически.
Обновлено в 17:42
Общество
РАН лишится части новосибирского Академгородка
Отделение управляло 378 объектами Академгородка со времен развала СССР и до 2013 года получало федеральные деньги на их содержание, рассказал РБК председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон.
Обновлено в 22:00
Политика
Китай намерен продолжить активно бороться с коррупцией
Премьер Китая Ли Кэцян в ходе выступления с докладом на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил, что КНР планирует в 2019 году активно бороться с коррупцией.
Обновлено в 23:00
Происшествия
В Приамурье скончался избитый отчимом годовалый малыш
Годовалый мальчик, который находился в состоянии комы после жестокого избиения отчимом, скончался в больнице Белогорска.
Обновлено в 20:51
Политика
Трамп продлил антироссийские санкции
Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с кризисом на Украине.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО
Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".
Обновлено в 11:17
Хоккей
СКА в овертайме обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии
Петербургский СКА в овертайме переиграл московский "Спартак" в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:22
Общество
Определены лучшие достопримечательности мира
Обновлено в 22:09
Политика
Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу
Лидер оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу. Об этом он написал в своем Twitter.
Обновлено в 12:10
Футбол
Калиниченко: «Глушаков был крайне пассивен в отборе. Минус один в центре с „Краснодаром“ — роскошь»
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко признался, что ему не понравилась игра капитана красно-белых Дениса Глушакова в домашнем матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара».
Обновлено в 20:35
Экономика
СМИ узнали размер залога за освобождение экс-главы концерна Nissan
Сумма залога для освобождения экс-главы концерна Nissan Карлоса Гона составила 1 миллиард иен (около 9 миллионов долларов), передает утром во вторник агентство Киодо.
Обновлено в 22:57
Наука
Ученые нашли неожиданную пользу в ожирении
Просто ожирение повышало шанс на выживание на 46 процентов, а если человек имел немного лишнего веса, то на 15.
Обновлено в 22:05
Музыка
Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой
Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт, о смерти которого стало известно 4 марта, покончил с собой.
Обновлено в 07:44
Авто
Volvo установят ограничение скорости на своих автомобилях
В целом Volvo намерена за счет современных технологий добиться нулевой смертности в ДТП в машинах своей марки.
Обновлено в 13:55
Кино
Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри
Американский актер Люк Перри, известный по ролям в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» и «Ривердэйл», умер в возрасте 52 лет.
Обновлено в 13:22