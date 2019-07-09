Политика
На решение Путина по санкциям отреагировал премьер ГрузииЮжный Федеральный 00:16
Премьер Грузии Мамука Бахтадзе выступил с комментарием относительно решения главы российского государства Владимира Путина не вводить санкционные ограничения против Тбилиси.
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Как в Москве и Тбилиси отреагировали на заявление Путина против санкций в отношении Грузии
RT на русскомвчера в 17:03
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