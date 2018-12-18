Экономика
На ремонт Госдумы потратят два миллиарда рублей
На ремонт Госдумы потратят два миллиарда рублейВечерняя Казань02:39
Запланированная на 2019 год реконструкция комплекса зданий Госдумы РФ может обойтись почти в два миллиарда рублей бюджетных денег, пишет «Коммерсантъ».
Вечерняя Казань02:39
Оценить
83 человека отреагировали
с чего всё началось
Стройка перенесена с 2018 на 2019 год для проведения «более глобального» ремонта. Кроме зала заседаний и крыши в парламентской резиденции перестроят столовую, ресторан, два кафе и магазин-кулинарию — объекты комбината питания «Кремлевский» УДП.Коммерсантъвчера в 17:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 14:44, Ашберн
Энергетика
Козак пообещал проверить жалобы транспортников на дорогое топливо
Ведомства проверят обращение транспортных компаний в правительство по поводу роста цен на моторное топливо.
Обновлено в 12:11
Финансы
Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют
Принятые поправки позволяют регулятору запретить банкам размещать информацию о курсах валют на уличных табло.
Обновлено в 12:18
Финансы
Нефть подешевела до $57 за баррель. Индекс Мосбиржи закрылся в минусе
В течение дня стоимость барреля сорта Brent опускалась ниже $57.
Обновлено в 13:59
Финансы
Всемирный банк предоставил Украине кредитные гарантии на $750 млн
"Совет директоров ВБ сегодня утвердил предоставление кредитных гарантий Украине на сумму в $750 млн на поддержание важных реформ в банковской сфере, в деле борьбы с коррупцией, управления сельскохозяйственными землями, субсидирования коммунальных услуг, здравоохранения, а также пенсионной реформы", - отмечается в документе.
Обновлено в 12:45
Финансы
Российские банки в 1,5 раза увеличили прибыль за 11 месяцев
ЦБ отмечает, что на финансовый результат сектора оказывали существенное влияние показатели банков, проходящих санацию в Фонде консолидации банковского сектора.
Обновлено в 08:56
Экономика
АСВ потребовало с бывших акционеров Внешпромбанка 219 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших акционеров рухнувшего Внешпромбанка к субсидиарной ответственности на 219 млрд руб. Об этом говорится в сообщении АСВ, которое является конкурсным управляющим Внешпромбанка.
Обновлено в 14:05
Экономика
Немецкие компании инвестировали в экономику России 628 миллионов евро
Немецкие компании, зарегистрированные в России, инвестировали в экономику России в текущем году 628 миллионов евро, что значительно больше по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 08:48
Энергетика
Минэнерго ожидает рекордных показателей по добыче газа
"Что касается добычи нефти и газового конденсата, мы увидим к концу года объемы в 556 миллионов тонн - это примерно на десять миллионов тонн больше, чем в прошлом году, или на 200 тысяч баррелей в сутки больше, несмотря на то, что действовала сделка со странами ОПЕК и не-ОПЕК", - сказал Новак, пояснив, что такое стало возможным за счет наращивания добычи во втором полугодии.
Обновлено в 01:54
Экономика
Средняя сумма взятки в 2018 году составила 609 тысяч рублей
С января по сентябрь 2018 года было выявлено 186 взяток в особо крупном размере (более 1 млн руб.) на общую сумму около 1,5 млрд руб. Средний размер такой взятки превышает 8 млн руб. В 2018 году в России стали на 10% чаще брать и давать взятки.
Обновлено в 06:53
Экономика
Продюсер «Дома-2» купит у Ивана Таврина долю в RuTube
Бизнесмен Александр Карманов, являющийся продюсером шоу «Дом-2», купит около 66% видеоплатформы «Руформ».
Обновлено в 13:42
Экономика
Банки выпустили 50 млн карт «Мир»
На конец III квартала в России было 268 млн карт – таким образом, доля национальных карт в общей эмиссии составляет 18,6%. Доля «Мира» в оборотах оплаты товаров и услуг в III квартале – 14,2%, поделился Комлев.
Обновлено в 07:57
Экономика
Эксперты ожидают увеличения объёма венчурных сделок в России в 30 раз
Годовой объем сделок на российском рынке венчурного капитала может вырасти к 2030 году в 30 раз — до 410 млрд рублей.
Обновлено в 07:11
Экономика
Минтруд ожидает сохранения уровня безработицы в ближайшие три года
«Ожидается, что в 2019–2021 годах численность безработных по методологии Международной организации труда будет находиться на том же уровне, что и в 2018 году, то есть не превысит 3,6 млн человек»,— сказали в Минтруде.
Обновлено в 03:56
Экономика
Жилищное строительство завалило нацпроект
В 2017 году объем ввода жилья составил 79,2 млн кв. м. По паспорту нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2024 году ежегодный объем ввода жилья в России должен достичь 120 млн кв. м, жилищные условия ежегодно должны улучшать не менее 5 млн российских семей.
Обновлено в 06:51
Экономика
Правительство выделило регионам 12 миллиардов рублей на развитие дорог
Регионам выделено около 12 миллиардов рублей на развитие и модернизацию автомобильных дорог.
Обновлено в 00:30