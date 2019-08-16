Экономика

На реконструкцию Домодедово правительство выделит 620 млн рублейЮжный Федеральный вчера в 09:50

Как уточняется в распоряжении Кабмина, 300 миллионов будут направлены на то, чтобы закончить строительство искусственных покрытий новый взлётно-посадочной полосы. Также 250 миллионов будут направлены на строительство стоянки самолётов возле нового терминала.
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Кабмин выделит на реконструкцию аэропорта Домодедово 620 млн рублей

Парламентская газетавчера в 08:59

Правительство выделит 620 млн рублей на реконструкцию Домодедово

Коммерсантъвчера в 11:02

Кабмин в 2019 году выделит 620 млн рублей на реконструкцию аэропорта Домодедово

ТАССвчера в 08:41

На реконструкцию Домодедова кабмин выделит 620 млн рублей

Говорит Москвавчера в 08:57

Правительство выделит 620 млн руб. на реконструкцию аэродрома в «Домодедово»

Интерфакс - Россиявчера в 08:49

Правительство выделит 620 млн рублей на реконструкцию «Домодедово»

РИА Новостивчера в 08:42

Правительство выделит 620 млн рублей на реконструкцию Домодедово

Rambler News Serviceвчера в 09:23
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
Политика

В КПРФ и ЛДПР заявили о готовности дать слово несистемной оппозиции

В КПРФ и ЛДПР заявили о готовности дать слово несистемной оппозиции В Москве на проспекте Сахарова завершился согласованный митинг КПРФ против отказов в регистрации ряда кандидатов на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 06:22
Футбол

Слуцкий назвал новичка «Спартака» мечтой для любого тренера

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением о новичке московского «Спартака» Гусе Тиле.
Обновлено в 04:59
Футбол

«Зенит» сыграет против «Ахмата» в лазурном

В матче шестого тура Российской Премьер-лиги петербургский «Зенит» выйдет на поле против грозненского «Ахмата» в традиционной домашней форме лазурного цвета.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Происшествия

В полиции назвали возможные причины пожара в отеле Одессы

Пожар в отеле Одессы «Токио стар» мог произойти вследствие поджога для сокрытия возможного убийства, из-за нарушения правил пожарной безопасности или в связи с неосторожным обращением с огнём, заявили в Национальной полиции Одесской области.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

В ДНР заявили о потере беспилотника миссии ОБСЕ в Донбассе

Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник в районе Донецка, это могло произойти из-за подавления сигнала украинскими силовиками, ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики помогает в поиске утерянного аппарата, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 06:17
Общество

«Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве

Обновлено вчера в 16:14
Общество

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей

Штормовое предупреждение из-за ливней, града и угрозы формирования смерчей в море объявлено в Сочи, сообщает администрация курорта.
Обновлено вчера в 07:04
Происшествия

Владелец сгоревшего в Одессе отеля готов понести полную ответственность

Владелец здания, в котором расположен одесский отель «Токио Стар», бизнесмен Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность в связи с гибелью людей в ночном пожаре.
Обновлено в 06:20
Политика

Захарова напомнила США о краже дипсобственности России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия

Появилось видео нападения Макгрегора на пожилого мужчину

Обновлено 15 августа в 06:46
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 показали на сайте регулятора

Обновлено в 04:11
Энергетика

Bloomberg: Китай отказался от венесуэльской нефти из-за санкций США

Крупная компания Китая отказалась от прямых закупок венесуэльской нефти, поскольку администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ужесточает санкции против Венесуэлы.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса

Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено вчера в 13:17
Футбол

«Урал» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы

Обновлено в 05:35
Армия и оружие

Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу

Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия

На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме

В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала провокационный снимок

На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия

Военный вертолет упал во Львовской области

Обновлено в 06:46
Общество

Жара до 30 градусов ожидается в Москве

Обновлено в 03:40
Хоккей

Хоккеист Барбашёв привёз Кубок Стэнли в Москву

Российский хоккеист Иван Барбашёв привёз в Москву Кубок Стэнли, который завоевал в прошлом сезоне вместе с «Сент-Луисом».
Обновлено в 05:13
Космос

«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры

Обновлено 14 августа в 11:11
Шоу-бизнес

Максим Виторган потерял крупную сумму денег на Кипре

Максим Виторган рассказал, что потерял кошелёк с крупной суммой денег.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии

Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено вчера в 14:25
Футбол

Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло»

Защитник Эмануэль Маммана, правами на которого владеет "Зенит", не перейдет в "Сассуоло", утверждает Tyc Sports.
Обновлено в 02:38
Кино

Скончался голливудский актер Питер Фонда

Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес

Instagram Бузовой требуют заблокировать

Обновлено вчера в 06:00
Армия и оружие

Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты

Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Олег Майами рассказал об отношениях с Ольгой Бузовой

Майами добавил, что сейчас Бузова занимается проектом «План Б», на который согласилась давно, ещё до того, как они сблизились, пишет «СтарХит».
Обновлено в 05:18
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