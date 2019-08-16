Экономика
На реконструкцию Домодедово правительство выделит 620 млн рублейЮжный Федеральный вчера в 09:50
Как уточняется в распоряжении Кабмина, 300 миллионов будут направлены на то, чтобы закончить строительство искусственных покрытий новый взлётно-посадочной полосы. Также 250 миллионов будут направлены на строительство стоянки самолётов возле нового терминала.
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Кабмин выделит на реконструкцию аэропорта Домодедово 620 млн рублей
Парламентская газетавчера в 08:59
Правительство выделит 620 млн руб. на реконструкцию аэродрома в «Домодедово»
Интерфакс - Россиявчера в 08:49
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Политика
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
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Появилось видео нападения Макгрегора на пожилого мужчину
Обновлено 15 августа в 06:46
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 показали на сайте регулятора
Обновлено в 04:11
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Bloomberg: Китай отказался от венесуэльской нефти из-за санкций США
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Обновлено в 03:14
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
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Обновлено в 05:35
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 19:31
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На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
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Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
Военный вертолет упал во Львовской области
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Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Обновлено в 03:40
Хоккей
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Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии
Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
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Футбол
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Instagram Бузовой требуют заблокировать
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Армия и оружие
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Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
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Майами добавил, что сейчас Бузова занимается проектом «План Б», на который согласилась давно, ещё до того, как они сблизились, пишет «СтарХит».
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