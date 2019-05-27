Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человекRT на русском 10:48
27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине. Как сообщил глава фракции КПРФ в думе Ставропольского края Виктор Лозовой, нападение совершил психически больной гражданин.
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Ранения получили четверо. Это уголовное преступление. Сейчас нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия. Уверен, что правоохранители оперативно разберутся во всех мотивах и обстоятельствах, а правосудие - определит наказание.
— Владимир Владимиров, российский политикТК Звезда 08:23
с чего всё началось
В Ставрополе неизвестный мужчина напал с ножом на четырех журналистов местной газеты «Родина» партии КПРФ, его задержали, сообщил в инстаграме ставропольский губернатор Владимир Владимиров.Новая газета08:08
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В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников редакции газеты «Родина»
Сайт Ставрополя 1777.ru08:28
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