На реализацию закона об изолированном Рунете потратят 20 млрд рублейMR7.ru 07:33

Средства на создание Центра управления сетью связи общего пользования в рамках законопроекта о защите рунета от внешних угроз предусмотрены в бюджете на 2019 год в размере почти 600 млн рублей, всего на три года предполагается потратить более 1,8 млрд рублей.

с чего всё началось

Ранее автор законопроекта сенатор Андрей Клишас говорил, что бюджетных денег на его инициативу не потребуется. На реализацию закона об автономной работе необходимо потратить более 20 млрд рублей.

На реализацию закона об изолированном Рунете потратят 20 млрд рублей

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