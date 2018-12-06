Экономика

На реализацию указов президента понадобилось более 8 триллионов рублей
Телеканал 360°
04:37

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на выполнение поставленных президентом страны целей, озвученных в указах от 1 апреля, потребовалось восемь триллионов рублей. Об этом глава российского правительства рассказал в традиционном телеинтервью.
Телеканал 360°04:37

Подробнее о событии

«На западном фронте без перемен»: главное из интервью Дмитрия Медведева

РБК06:27

Медведев ответил, нашел ли деньги

Газета.Ru04:50

До 2024 года на развитие соцсферы направят 22 триллиона

Вести.Ru04:48

На реализацию указов президента понадобилось более 8 триллионов рублей

Телеканал 360°04:37

Власти РФ направят 23 трлн рублей на развитие соцсферы до 2024 года

Известия04:33

На развитие России до 2024 года понадобится 23 триллиона рублей

Московский Комсомолец04:21

Медведев: Для «прорыва» экономики России нужно 23 трлн рублей

Росбалт04:18
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Экономика

Дмитрий Медведев подвел экономические итоги года

Премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам оценил экономические итоги года как в целом позитивные для России.
Обновлено в 06:41
Энергетика

Нефть подешевела в преддверии заседания ОПЕК

Цены на нефть утром в среду снижаются в преддверии встречи участников сделки ОПЕК+, на которой нефтеэкспортеры обсудят возможность сокращения добычи.
Обновлено в 06:57
Экономика

ЦБ аннулировал лицензии у двух банков

В обоих случаях лицензия аннулирована в связи с решением банков о добровольной ликвидации.
Обновлено в 06:43
Экономика

ФАС не нашла вины «Роснефти» в отказе продавать топливо на бирже

Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что в приостановке «Роснефтью» биржевых торгов топливом нет юридической вины, а потому оснований наказать компанию нет, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 06:34
Экономика

Россияне потратят на Новый год в среднем по 16 900 рублей

Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового, 2019 года 16 900 руб.
Обновлено в 06:56
Энергетика

ЛУКОЙЛ заявил о готовности к сокращению нефтедобычи

Если ОПЕК+ примет решение продлить соглашение об ограничении нефтедобычи, то ЛУКОЙЛ будет готов выполнить требования организации, заявил журналистам глава компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 06:37
Экономика

Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз

Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 06:43
Экономика

Utair снижает вдвое минимальные цены на авиабилеты

Сегодня, 6 декабря, авиакомпания Utair представила новую линейку тарифов.
Обновлено в 06:27
Финансы

Минфин решил разместить ОФЗ в юанях в 2019 году

Российский Минфин рассчитывает разместить облигации федерального займа (ОФЗ) в китайских юанях в 2019 году.
Обновлено в 06:04
Экономика

Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона

Как подчеркнули в кредитной организации, у подавляющего большинства клиентов имеется и дебетовая карта, зачислять деньги на которую по-прежнему можно двумя способами: по номеру телефона или карты.
Обновлено в 06:21
Экономика

В Bloomberg назвали риски для мировой экономики в 2019 году

Информационное агентство Bloomberg подготовило список главных политических угроз для роста мировой экономики в 2019 году.
Обновлено в 06:56
Экономика

Почему Ethereum подешевел до $13. Но только на Coinbase Pro

Криптовалюта Ethereum на бирже Coinbase Pro утром 6 декабря резко подешевела со $100 до $13 — на 87%.
Обновлено в 06:13
Экономика

Уровень безработицы в мире снизился до минимальной отметки за 38 лет

Анализ, проведенный банком UBS, показал, что уровень безработицы в 48 наиболее развитых странах мира снизился до 5,2%. Это ненамного выше минимальной отметки 5%, зафиксированной в 1980 году, сообщает Financial Times.
Обновлено в 03:58
Экономика

Второе дыхание: зачем Сбербанк участвует в нацпроекте «Чистый воздух»

Сбербанк станет кредитором и консультантом федерального проекта «Чистый воздух», который курирует Минприроды.
Обновлено в 05:39
Энергетика

Газпром укрепил позиции на Ямале

Документ был подписан в ходе рабочей встречи председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова 5 декабря 2018 года.
Обновлено в 06:14
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