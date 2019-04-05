На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублейLenta.ru вчера в 16:26

Что еще более важно — это 22 млрд рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить.

Около 88 миллиардов рублей направят на развитие железнодорожного транспорта и инфраструктуры Санкт-Петербурга. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров на встрече с врио губернатора города Александром Бегловым, передает в пятницу, 5 апреля, ТАСС.

Общество Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.

Происшествия Полиция Дании задержала 14 подозреваемых в стрельбе Как сообщили в ведомстве, по подозрению в причастности к стрельбе задержаны 14 человек в возрасте от 20 до 23 лет.

Политика В Польше хотят взыскать с Германии 900 миллиардов долларов в виде репараций Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Армия и оружие ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.

Политика Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.

Политика Гриценко после встречи с Зеленским ответил на вопрос, готов ли шоумен возглавить Украину Не прошедший во второй тур президентских выборов на Украине экс-глава украинского оборонного ведомства Анатолий Гриценко поделился на своей страннице в Facebook подробностями встречи с победителем первого тура Владимиром Зеленским, сообщает "Российский Диалог".

Политика Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.

Здоровье Новая медицинская специальность появится в России В России с 2020 года появится новая специальность – врач физической и реабилитационной медицины, которая позволит повысить качество жизни 20–25 миллионов человек.

Шоу-бизнес Стас Михайлов заболел и перенес концерт Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.

Происшествия Суд отстранил от должности замминистра здравоохранения Якутии Суд в Якутии отстранил от должности заместителя министра здравоохранения региона Людмилу Вербицкую.

Игры Ноутбуки для игр набирают все большую популярность в мире Все больше людей во всем мире приобщаются к современным технологиям и выбирают виртуальные развлечения.

Здоровье Специалисты назвали причины меньшей продолжительности жизни мужчин Эксперты Всемирной организации здравоохранения подготовили доклад, в котором сообщили, почему мужчины живут меньше женщин.

Наука Квантовый компьютер Лукина справился со своей первой серьезной задачей Гарвардская группа Михаила Лукина разработала квантовый компьютер, который решил важную для науки задачу, подтвердив одну из теорий рождения Вселенной.

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом РФ Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули встретился в субботу с послом России в Великобритании Александром Яковенко и обсудил ситуацию вокруг своего дела и отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

Общество Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.

Политика Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".

Авто В России насчитали около 1,2 млн внедорожников LADA 4x4 86% представителей модели приходится на трехдверную версию (1 млн 22 тыс. ед.), остальные 14% представляют пятидверную версию (165 тыс. ед.).

Экономика В Huawei рассчитывают утроить выручку за пять лет Руководство китайской компании Huawei рассчитывает утроить годовую выручку в течение пяти лет, заявил основатель компании Жэнь Чжэнфэй на внутреннем мероприятии компании.

Общество В России ужесточили требования к автошколам Российская Госавтоинспекция с воскресенья ужесточает контроль за автошколами по всей стране, в этот день вступают в силу два приказа МВД за номерами 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.