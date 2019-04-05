Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублейLenta.ru вчера в 16:26
Около 88 миллиардов рублей направят на развитие железнодорожного транспорта и инфраструктуры Санкт-Петербурга. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров на встрече с врио губернатора города Александром Бегловым, передает в пятницу, 5 апреля, ТАСС.
Читать в источнике
Оценить
Что еще более важно — это 22 млрд рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить.
— Олег Белозеров, российский политикМетагазета 08:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты прокомментировали появление в Петербурге железнодорожного кольца и новых путепроводов
Петербургский дневник07:06
Железнодорожное кольцо соединит все пригородные направления Петербурга
Телеканал Санкт-Петербург14:23
На развитие железнодорожной структуры Петербурга выделено 88 миллиардов рублей
Невские Новостивчера в 15:35
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38
Футбол
Президент «Краснодара» объяснил разрыв контракта с Мамаевым
Обновлено в 20:12
Происшествия
Полиция Дании задержала 14 подозреваемых в стрельбе
Как сообщили в ведомстве, по подозрению в причастности к стрельбе задержаны 14 человек в возрасте от 20 до 23 лет.
Обновлено в 19:10
Политика
В Польше хотят взыскать с Германии 900 миллиардов долларов в виде репараций
Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено в 19:34
Армия и оружие
В Ливии фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено 04 апреля в 18:43
Шоу-бизнес
Панин объяснил, почему назвал россиян «злобными уродцами»
Обновлено в 18:13
Армия и оружие
ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 11:08
Политика
Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне
Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено в 12:24
Политика
Гриценко после встречи с Зеленским ответил на вопрос, готов ли шоумен возглавить Украину
Не прошедший во второй тур президентских выборов на Украине экс-глава украинского оборонного ведомства Анатолий Гриценко поделился на своей страннице в Facebook подробностями встречи с победителем первого тура Владимиром Зеленским, сообщает "Российский Диалог".
Обновлено в 15:39
Политика
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 05:20
Здоровье
Новая медицинская специальность появится в России
В России с 2020 года появится новая специальность – врач физической и реабилитационной медицины, которая позволит повысить качество жизни 20–25 миллионов человек.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Стас Михайлов заболел и перенес концерт
Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Суд отстранил от должности замминистра здравоохранения Якутии
Суд в Якутии отстранил от должности заместителя министра здравоохранения региона Людмилу Вербицкую.
Обновлено в 12:05
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено в 17:48
Игры
Ноутбуки для игр набирают все большую популярность в мире
Все больше людей во всем мире приобщаются к современным технологиям и выбирают виртуальные развлечения.
Обновлено в 13:34
Здоровье
Специалисты назвали причины меньшей продолжительности жизни мужчин
Эксперты Всемирной организации здравоохранения подготовили доклад, в котором сообщили, почему мужчины живут меньше женщин.
Обновлено вчера в 23:05
Наука
Квантовый компьютер Лукина справился со своей первой серьезной задачей
Гарвардская группа Михаила Лукина разработала квантовый компьютер, который решил важную для науки задачу, подтвердив одну из теорий рождения Вселенной.
Обновлено в 16:34
Общество
Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей
Обновлено в 13:10
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом РФ
Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули встретился в субботу с послом России в Великобритании Александром Яковенко и обсудил ситуацию вокруг своего дела и отравления Сергея и Юлии Скрипалей.
Обновлено в 18:07
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Политика
Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:42
Авто
В России насчитали около 1,2 млн внедорожников LADA 4x4
86% представителей модели приходится на трехдверную версию (1 млн 22 тыс. ед.), остальные 14% представляют пятидверную версию (165 тыс. ед.).
Обновлено в 07:01
Экономика
В Huawei рассчитывают утроить выручку за пять лет
Руководство китайской компании Huawei рассчитывает утроить годовую выручку в течение пяти лет, заявил основатель компании Жэнь Чжэнфэй на внутреннем мероприятии компании.
Обновлено в 05:09
Общество
В России ужесточили требования к автошколам
Российская Госавтоинспекция с воскресенья ужесточает контроль за автошколами по всей стране, в этот день вступают в силу два приказа МВД за номерами 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.
Обновлено в 18:34
Происшествия
В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв
Обновлено в 18:20
Политика
Страны G7 намерены противостоять России в киберпространстве
Страны «Большой семерки» намерены усилить борьбу против ряда угроз в киберпространстве, которые, по их мнению исходят от России.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море
Обновлено вчера в 05:10
Политика
Гуайдо: власти Венесуэлы находятся в панике
Обновлено в 17:52