Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублейLenta.ru вчера в 16:26
Около 88 миллиардов рублей направят на развитие железнодорожного транспорта и инфраструктуры Санкт-Петербурга. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров на встрече с врио губернатора города Александром Бегловым, передает в пятницу, 5 апреля, ТАСС.
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Что еще более важно — это 22 млрд рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить.
— Олег Белозеров, российский политикМетагазета 08:02
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Эксперты прокомментировали появление в Петербурге железнодорожного кольца и новых путепроводов
Петербургский дневник07:06
«Российские железные дороги» вложат 88 миллиардов рублей в развитие инфраструктуры Петербурга
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На развитие железнодорожной структуры Петербурга выделено 88 миллиардов рублей
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