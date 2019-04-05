Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублейLenta.ru 16:26
Около 88 миллиардов рублей направят на развитие железнодорожного транспорта и инфраструктуры Санкт-Петербурга. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров на встрече с врио губернатора города Александром Бегловым, передает в пятницу, 5 апреля, ТАСС.
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В 2019 году мы полностью заканчиваем проектирование и в 2020 году можем начинать уже строительство. Это тоже важная тема для нашего города, потому что нужно развивать дорожную сеть, без ее развития - это и пробки, это и загрузка метро и ряд других проблем, которые возникают на сегодняшний день.
— Александр Беглов, российский политикТАСС 14:55
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«Российские железные дороги» вложат 88 миллиардов рублей в развитие инфраструктуры Петербурга
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