Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублейLenta.ru 16:26
Около 88 миллиардов рублей направят на развитие железнодорожного транспорта и инфраструктуры Санкт-Петербурга. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров на встрече с врио губернатора города Александром Бегловым, передает в пятницу, 5 апреля, ТАСС.
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В Петербурге может появиться железнодорожное кольцо, которое объединит все направления
Петербургский дневник15:50
«Российские железные дороги» вложат 88 миллиардов рублей в развитие инфраструктуры Петербурга
Телеканал Санкт-Петербург15:21
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 18:25, Ашберн
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