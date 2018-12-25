Экономика

На развитие цифровой экономики потратят 1,8 трлн рублей за пять лет
REGNUM
07:19

Более 1,8 трлн рублей будет потрачено в 2019—2024 годах на реализацию национальной программы по развитию цифровой экономики. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 25 декабря на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию.
REGNUM07:19
Дмитрий Медведев
Это наиболее затратное направление, оно потребует значительных вложений, в том числе для закупки оборудования. Предполагаемый объем финансирования до 2024 года составит 772 млрд рублей, из них 413 - деньги федерального бюджета.
— Дмитрий Медведев, российский политикТАСС 05:21

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На цифровую экономику потратят почти 2 трлн рублей

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