Экономика
На развитие цифровой экономики потратят 1,8 трлн рублей за пять лет
На развитие цифровой экономики потратят 1,8 трлн рублей за пять летREGNUM07:19
Более 1,8 трлн рублей будет потрачено в 2019—2024 годах на реализацию национальной программы по развитию цифровой экономики. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 25 декабря на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию.
REGNUM07:19
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Это наиболее затратное направление, оно потребует значительных вложений, в том числе для закупки оборудования. Предполагаемый объем финансирования до 2024 года составит 772 млрд рублей, из них 413 - деньги федерального бюджета.
— Дмитрий Медведев, российский политикТАСС 05:21
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