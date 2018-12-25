Это наиболее затратное направление, оно потребует значительных вложений, в том числе для закупки оборудования. Предполагаемый объем финансирования до 2024 года составит 772 млрд рублей, из них 413 - деньги федерального бюджета.

Более 1,8 трлн рублей будет потрачено в 2019—2024 годах на реализацию национальной программы по развитию цифровой экономики. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 25 декабря на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию.

На развитие цифровой экономики потратят 1,8 трлн рублей за пять лет

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Экономика Экономика Орешкин поддержал методологию подсчета доходов населения Министр экономического развития Максим Орешкин не согласился с мнением первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова о том, что методику расчета реальных доходов населения нужно менять.

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Экономика Экономика Силуанов счел проект ВСМ Москва–Казань экономически нецелесообразным Экономическая целесообразность реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва–Казань фактически отсутствует, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

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